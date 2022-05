per Mail teilen

Wußten Sie: Ein Viertel der Wärme geht in einem normalen Einfamilienhaus über die Fenster verloren! Wie und wo Sie durch gezieltes Sanieren richtig Energie & Geld sparen können...

Ab wann soll ich meine Fenster sanieren?

Je schlechter die Fenster sind, desto eher lohnt sich das. Wenn sich z.B. auf der Innenseite der Fenster an kalten Wintertagen Eisblumen bilden, haben Sie mit Sicherheit eine alte Einfachverglasung, die die Kälte gut durchlässt. Da müssen Sie ordentlich gegenheizen, um auf kuschelige Gedanken zu kommen. Ersetzen Sie das Fenster mit moderner Dreifachverglasung, dann haben Sie statt MINUS 1 Grad auf der Fensterinnenseite ganze PLUS 17 Grad - klar, dass Sie dann nicht mehr so stark heizen müssen.

75 Euro Heizkosten-Ersparnis pro Fenster - das rechnet sich!

Der Austausch von alten und schlechten Fenstern rechnet sich: Allein bei einem einzigen Fenster von 1 m² Fläche mit Einfachverglasung kostet Sie der Wärmeverlust pro Jahr 60 Liter Heizöl. Ein richtig eingebautes Top-Fenster braucht nur noch 7 Liter Heizöl - pro Jahr eine Ersparnis von gut 75 Euro. Das rechnet sich also sehr schnell!

Diese Zuschüsse können Sie für Fenstersanierung bekommen Der Staat fördert dreifachverglaste Fenster mit 20% der Einbaukosten. In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus kostet der Einbau von dreifachverglasten Kunststoff-Fenstern etwa 6.100 Euro, von dreifachverglasten Holzfenstern etwa 8.500 Euro, von dreifachverglasten Holz-Alu-Fenstern etwa 10.600 Euro. Abzüglich der Förderung kosten die Varianten also ungefähr 4.900 Euro, 6.800 Euro bzw. 8.500 Euro. Hilfreich bei einer ersten Orientierung: vom Bund gibt es ein Tool, mit dem Sie Ihren Sanierungsbedarf herausfinden können: https://www.sanierungskonfigurator.de/

Wie erkenne ich die verschiedenen Qualitäten von Fenstern?

Haben die Fenster eine Typenbezeichnung - z.B. auf dem Silberstreifen zwischen den Scheiben - können Sie im Netz nachschauen. Oder Sie nutzen den Feuerzeug-Trick: Machen Sie ein Feuerzeug direkt vor der Scheibe an. Hat die Flamme in einer der Spiegelungen eine etwas andere Farbe, haben Sie Glas mit einer extra Wärmeschutzschicht - ein guter Anfang. Ob sich da der Austausch tatsächlich lohnt, klären Sie am besten mit einem zertifizierten Energieberater.

