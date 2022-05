Kohle, Öl und Gas sind teuer. Wie praktisch, wenn man in einem Haus wohnt, das mehr Energie produziert, als die Bewohner verbrauchen. In Stuttgart-Möhringen steht ein solches Aktiv-Plus-Haus – mit organischen Solarmodulen. So erspart das Haus der Umwelt jährlich rund 94 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid.

Wie wird Wohnen in Zukunft aussehen? Woher kommt unser Strom, wie heizen wir, wie kommen wir von A nach B? Klar ist: die Reise geht in Richtung Klimaschutz. Auch der Krieg in der Ukraine macht deutlich: je weniger Kohle, Öl und Gas wir brauchen, desto besser. Energie produzieren statt nur verbrauchen Ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Möhringen zeigt, wie es gehen könnte. Unterm Strich produziert das Gebäude mehr erneuerbare Energie, als es verbraucht. Nicht nur das Flachdach ist gepflastert mit Solarmodulen. »Freunde sagen immer: Ach schön! Ihr habt euch grüne Glasplatten (an den Balkon) gestellt. Nein, das ist keine Deko: das ist organische Photovoltaik, die produziert Strom.« Das Aktiv-Plus-Haus erzeugt nicht nur Öko-Energie – es hilft den Bewohnern auch, umweltfreundlich unterwegs zu sein. Für Elektroautos gibt es zum Beispiel Ladestationen in der Tiefgarage.

Das Haus erspart der Umwelt jährlich rund 94 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid – im Vergleich zum bundesdeutschen Strommix und Heizen mit Erdgas. Das ist immerhin in etwa so viel wie 10 Deutsche im Jahr ausstoßen. Das Aktiv-Haus-Plus in Stuttgart-Möhringen hat den Immobilien-Award der Metropolregion Stuttgart gewonnen, Bauträger ist die Bietigheimer Wohnbau.