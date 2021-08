Kurzanalyse von Politikwissenschaftler Ulrich Eith

Hat SPD-Chefin Saskia Esken in Calw eine Chance das Direktmandat zu holen?

Bislang konnte die CDU im Wahlkreis 280 Calw im Nordschwarzwald, bestehend aus den Landkreisen Calw und Freudenstadt, stets mit großem Vorsprung das Direktmandat erringen. Für die in ihrem Heimatwahlkreis kandidierende SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken wie auch die Sozialdemokraten in ganz Baden-Württemberg kommt es bei dieser Bundestagswahl darauf an, mit einem Achtungserfolg abzuschneiden. Der Südwesten ist aufgrund der vorherrschenden mittelständisch geprägten Wirtschafts- und kleinstädtisch-ländlichen Siedlungsstruktur keine Hochburg der SPD. Eine sozialdemokratische Arbeiterkultur, wie sie sich etwa im Ruhrgebiet herausgebildet hat, gibt es in Baden-Württemberg lediglich in überschaubaren Ansätzen.

