Hier die finanziell dauerklamme Stadt Pforzheim, dort der relativ florierende Enzkreis - der Wahlkreis Pforzheim ist zweigeteilt. Die Region galt zuletzt als eine Hochburg der AfD.

Die politische Ausgangslage

Im Wahlkreis Pforzheim hat seit 60 Jahren - bis auf eine Ausnahme - immer die CDU das Direktmandat geholt. Der Wahlkreis wird derzeit von Gunter Krichbaum (CDU) und Katja Mast (SPD) in Berlin vertreten. Beide gelten auch bei dieser Wahl als gesetzt. Außerdem könnte der Wahlkreis mindestens eine weitere Abgeordnete dazugewinnen, da Grünen-Kandidatin Stephanie Aeffner, obwohl sie Newcomerin ist, einen erfolgversprechenden Listenplatz ergattern konnte.

Spannend dürfte bei dieser Wahl werden, wie gut die AfD abschneidet, die in der Region Pforzheim eine ihrer Hochburgen hat und bei der vorletzten Landtagswahl dort sogar das Direktmandat erzielte. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren holte der damalige AfD-Kandidat Waldemar Birkle, bis dahin ein unbeschriebenes Blatt, gut 16 Prozent der Zweitstimmen - so viel wie die SPD. Obwohl die CDU ihr bisher schlechtestes Ergebnis einfuhr, sicherte sich Gunter Krichbaum erneut das Direktmandat.

Die größten Herausforderungen vor der Bundestagswahl

Für die CDU dürfte es ebenso wie für die SPD darum gehen, Antworten zu finden auf die Frage, wie man aus einer Stadt mit hoher Arbeitslosigkeit und dem größten Migrantenanteil im Land eine prosperierende, multikulturelle Metropole schafft.

Entgegen dem Landestrend erreichten die Grünen im Raum Pforzheim bei der letzten Bundestagswahl nur knapp ein zweistelliges Ergebnis. Das Thema Klimawandel tritt in der finanziell notorisch klammen Stadt eher in die zweite Reihe. Können die Grünen das ändern? Immerhin gingen sie im März aus der Landtagswahl als Sieger in Pforzheim hervor.

Pforzheim soll sich noch stärker zur Smart City entwickeln, in der auch viele kreative Start-Ups ein Zuhause finden. In der Stadt und im angrenzenden Enzkreis gibt es zudem einige Automobilzulieferer. Kann die FDP daher mit ihren Themen Bildung und Digitalisierung sowie der Verteidigung des Verbrennungsmotors punkten?

So stark die AfD bei Wahlen in Pforzheim und im Enzkreis in den letzten Jahren abschnitt - bei der Landtagswahl Anfang des Jahres gab es einen kleinen Dämpfer, als die AfD von ihrer Spitzenposition auf Rang vier verdrängt wurde.

Die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.

Unter den großen Parteien schickt die CDU Gunther Krichbaum ins Rennen, seit 2002 der direkt gewählte Abgeordnete der Christdemokraten. Ein Schwerpunkt des 57-jährigen ist die Europapolitik.

Mit Listenplatz fünf ist Katja Mast (SPD) der fünfte Einzug in den Bundestag so gut wie sicher. Dort soll sich die 50-jährige weiter als Fraktionsvize für die Bereiche Arbeit und Soziales engagieren.

Für viele ist Grünen-Kandidatin Stephanie Aeffner noch ein unbeschriebenes Blatt. Dennoch steht die 45-jährige schon seit fünf Jahren in engem Kontakt zur Landespolitik - als Behindertenbeauftragte des Landes Baden-Württemberg.

Rainer Semet kann nicht gerade mit seinem Bekanntheitsgrad punkten. Der 63-jährige Berufsschullehrer ist Polit-Neuling und tritt für die FDP an.

Mit Diana Zimmer schickt die AfD die mit Abstand jüngste Kandidatin ins Rennen um einen Sitz im Bundestag. Auch im Pforzheimer Gemeinderat ist die 22-Jährige die Jüngste.

Für die Linke kandidiert die Kauffrau Meltem Çelik.

Kurzanalyse von Politikwissenschaftler Ulrich Eith SWR Studio Freiburg Wird die AfD dieses Jahr in Pforzheim wieder so stark wie in den vergangenen Wahlen? Bei der Landtagswahl 2016 ist es der AfD in Pforzheim einmalig gelungen, ein Direktmandat zu gewinnen. Dabei profitierte sie von den mit hohen Flüchtlingszahlen verbreiteten Ängsten vor Zuwanderung. 2021 verzeichnete die AfD dann dramatische Verluste. Ein Drittel ihres Stimmanteils von 2016 ging verloren und das Direktmandat diesmal an die Grünen. Die Bundestagswahl wird zeigen, wie sich die aktuelle Stimmungslage für die AfD auswirkt. Neben Mannheim ist auch Pforzheim für die AfD ein gutes Stimmungsbarometer. Pforzheim ist ein Industriestandort der Uhren- und Schmuckherstellung, der Metallverarbeitung und auch des Versandhandels. Etwa drei Viertel der Bevölkerung Pforzheims haben einen Migrationshintergrund, soziale Problemlagen sind in der Stadt durchaus sichtbar. Bei der Bundestagswahl kann die AfD auch diesmal keine neuen Rekordergebnisse erwarten. Der öffentlich ausgetragene innerparteiliche Machtkampf bestimmt ihr zerstrittenes Erscheinungsbild, die aktuell dominierenden Themen Pandemiebekämpfung und Klimaschutz spielen der AfD lange nicht so gut in die Karten wie beispielweise Themen rund um hohe Flüchtlingszahlen. Die vollständige Analyse von Ulrich Eith finden Sie hier. Ulrich Eith ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Freiburg und Direktor des Studienhaus Wiesneck in Buchenbach. Der Parteienforscher ist außerdem Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Wahlen in Freiburg. Seine thematischen Schwerpunkte sind das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland und der Vergleich politischer Systeme und Entscheidungsprozesse.

Die Top-Themen vor der Wahl

Die finanzielle Not der in vielerlei Hinsicht sozial schwierigen Stadt Pforzheim ist ein Dauerthema. Der anhaltende Strukturwandel nach dem Niedergang der Schmuckindustrie brachte auch eine Bugwelle von Langzeitarbeitslosen mit sich, die die Stadt noch immer vor sich herschiebt. Es fehlt an allem: an funktionierenden Bädern, an genügend Kita-Plätzen und an Gewerbeflächen.

Das Emma-Jäger-Bad in Pforzheim wurde Ende 2018 geschlossen und soll neu gebaut werden. SWR

Corona hat die Situation eher noch verschärft. Insofern wollen sich alle Parteien für mehr Unterstützung aus Berlin einsetzen, etwa in Form von Förderprogrammen für Sanierungsmaßnahmen oder Integration. Der Verkehr, der sich durch die Innenstadt quält, zu wenige Radwege und eine unbefriedigende Anbindung an den Bahnfernverkehr sind Dauerärgernisse für die Pforzheimer Bevölkerung, für die die Politik in ihren Augen noch keine Lösung gefunden hat.

Immerhin: Ab Ende 2023 soll die neue Westtangente einen Teil des Durchgangsverkehrs aus der Innenstadt fernhalten. Ein paar Jahre länger wird es noch dauern, bis eines der letzten Nadelöhre auf der A8 verschwindet. Nach mehreren Verzögerungen soll es Ende dieses Jahres mit dem sechsspurigen Ausbau zwischen Pforzheim-Süd und -Ost losgehen - worauf die stau- und lärmgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner seit vielen Jahren sehnsüchtig warten.

So gehen die großen Parteien in den Wahlkampf

Wahlkampftermine sucht man auf den Seiten der Parteien bislang vergebens. Die meisten Parteien sind noch in Wartestellung, wollen über Wahlkampfauftritte kurzfristig entscheiden - je nach Coronalage.

Live-Streams, Social Media und andere digitale Kanäle werden bei dieser Wahl sicher eine große Rolle spielen. Ob dies für Parteien wie Grüne, FDP und AfD, die mit eher unbekannten Gesichtern ins Rennen gehen, von Vor- oder von Nachteil ist, ist schwer abzuschätzen.

Besonderes aus dem Wahlkreis

Spannend wird die Frage, welche Rolle die erst im Februar im Raum Pforzheim gegründete "Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel" um den ehemaligen Sozialdemokraten und Ex-Portsche-Betriebsratschef Uwe Hück spielt.

Hück hatte die SPD im Streit verlassen und für viel Wirbel in der Region gesorgt. Er selbst tritt nicht als Direktkandidat in Pforzheim an, sondern führt die Landesliste an. Trotzdem könnte die "Bürgerbewegung" gerade in ihrem Heimat-Wahlkreis die etablierten Parteien die ein oder andere Stimme kosten.