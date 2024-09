per Mail teilen

Am Donnerstagmorgen nimmt die Polizei vier Jugendliche in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) fest. Zuvor lieferten sich die Tatverdächtigen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Vier Jugendliche sind in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mit einem gestohlenem Auto vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei berichtet, sollen die Tatverdächtigen im Alter von 13 bis 15 Jahren während der Fahrt einen Unfall verursacht haben. Das Auto wurde vermutlich gestohlen.

Zeugen fiel ein Opel Astra in Stuttgart auf, der ohne Kennzeichen unterwegs war, woraufhin sie die Polizei verständigten. Die Polizei fand das Auto auf einem Feldweg. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hielt der 14-jährige Fahrer mit seinen drei Mitinsassen an. Die Polizei nahm alle vier Jugendlichen vorläufig fest und übergab sie anschließend an ihre Eltern.

Opel wurde mutmaßlich von Autofirma in Stuttgart gestohlen

Der Opel wies frische Unfallschäden auf, die laut Polizei mutmaßlich bei Weilimdorf entstanden sind. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto bei einer Autofirma in Stuttgart gestohlen wurde.