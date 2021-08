Der Wahlkreis Esslingen ist Teil der Autoindustrie-Region Stuttgart. Vielfältige Kandidatinnen und Kandidaten bringen die Themen Diversität und Chancengleichheit auf die Agenda.

Die politische Ausgangslage

Seit fast 20 Jahren ist der Wahlkreis Esslingen in der Hand der CDU: Bei den vergangenen fünf Bundestagswahlen hat ihr Kandidat Markus Grübel immer das Direktmandat gewonnen - zuletzt allerdings mit starker Konkurrenz von SPD und Grünen. Seit 1949 ging das Direktmandat im Wahlkreis Esslingen ausnahmslos an Männer - meistens an die CDU, insgesamt drei Mal an die SPD und ein Mal an einen unabhängigen Kandidaten.

Die größten Herausforderungen vor der Bundestagswahl

Die Autozulieferer-Industrie prägt den wirtschaftsstarken Wahlkreis Esslingen: Zahlreiche mittelständische Unternehmen der Branche sind hier ansässig. Eins der wichtigsten Themen ist deshalb der Wandel der Autoindustrie hin zur Elektromobilität. Wie können diese Transformation geschafft und gleichzeitig Arbeitsplätze in der Region gehalten werden? Auch die Immobilienpreise beschäftigen den Wahlkreis: Grundstücke und Wohnungen in und um Esslingen werden immer teurer und die Mieten steigen.

Die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um das Bundestagsdirektmandat: Markus Grübel (CDU), Argyri Paraschaki (SPD), Sebastian Schäfer (Grüne), Boris Malewski (AfD), Robert Langer (FDP) und Anıl Beşli (Linke).

Markus Grübel (CDU) hat das Direktmandat bereits fünf Mal in Folge geholt, aktuell arbeitet er als Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Die Wirtschaftsfachwirtin Argyri Paraschaki (SPD) ist Geschäftsführerin des Landesverbands kommunaler Migrantenvertretungen Baden-Württemberg, sie selbst hat griechische Wurzeln. Der 42-jährige Sebastian Schäfer (Grüne) war 2017 Büroleiter von Cem Özdemir, aktuell ist er im baden-württembergischen Finanzministerium tätig. Boris Malewski (AfD) arbeitet als Elektrotechniker, Robert Langer (FDP) ist selbstständig und Anıl Beşli (Linke) studiert Politikwissenschaften und Ethnologie.

Die Top-Themen vor der Wahl

Neben den Umbrüchen in der Autoindustrie und gestiegenen Immobilienpreisen beschäftigen auch die Themen Verkehr und Mobilität den Wahlkreis Esslingen. Wie kann der Verkehr reduziert und der Neckar für Freizeitaktivitäten attraktiver werden? Außerdem bringen einige Direktkandidatinnen und Direktkandidaten die Themen Vielfalt und Anti-Rassismus auf die Agenda im Wahlkreis.

So gehen die großen Parteien in den Wahlkampf

Die CDU zieht nach einem innerparteilichen Machtkampf weiter mit ihrem bewährten Kandidaten Markus Grübel ins Rennen. Die bisher zweitstärkste Partei im Kreis, die SPD, setzt auf Argyri Paraschaki - die auch SWR-Rundfunkrätin ist. Die Grünen und ihr Kandidat Sebastian Schäfer gehen auch im Kreis Esslingen mit ihrem Kernthema Klimaschutz an den Start.