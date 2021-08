Ist Stuttgart eine Hochburg der Grünen oder der CDU? Das kann die Bundestagswahl jetzt zeigen: im Duell zwischen Cem Özdemir (Grüne) und Stefan Kaufmann (CDU) um das Direktmandat.

Die politische Ausgangslage

Es wird allgemein ein Zweikampf zwischen dem grünen Bewerber Özdemir und dem CDU-Mann Kaufmann erwartet. Bei der letzten Bundestagswahl hatte Stefan Kaufmann das Rennen um die Erststimme gemacht. Bei der Wahl 2020 zum Stadtoberhaupt von Stuttgart hatte die CDU gewonnen, bei der Landtagswahl 2021 lagen die Grünen vorne. Der Wahlkreis erstreckt sich auf die Stuttgarter Stadtteile Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West und Vaihingen. Kaufmann ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter der CDU und seit Juni 2020 Innovationsbeauftragter der Bundesregierung für grünen Wasserstoff.

Özdemir war bereits 1994 das erste Mal in den Bundestag gewählt worden. Von 2008 bis 2018 war er Bundesvorsitzender der Grünen. Nach der letzten Bundestagswahl 2017 hatte er sich im Rahmen der Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition intensiv für eine Regierungsbeteiligung der Grünen auf Bundesebene eingesetzt.

Die größten Herausforderungen vor der Bundestagswahl

Gegen Kaufmann und Özdemir tritt als weiterer prominenter Bewerber in dem Wahlkreis Bernd Riexinger für die Linkspartei an. Bis zum Februar 2021 stand er als Bundesvorsitzender an der Spitze seiner Partei. Auch die Kandidatin der FDP, Judith Skudelny, ist als Generalsekretärin ihrer Partei in Baden-Württemberg über den Wahlkreis hinaus bekannt. Die SPD dagegen muss auf eine überregional bekannte Genossin verzichten. Nachdem Ute Vogt für die SPD nicht mehr antritt, kandidiert nun Lucia Schanbacher, die für die SPD im Stuttgarter Gemeinderat sitzt. Die AfD schickt mit Dirk Spaniel im Wahlkreis I in Stuttgart einen Politiker ins Rennen, der auf Platz drei der Landesliste antritt. Spaniel war 2017 über die Landesliste der AfD in den Bundestag gewählt worden.

Die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.

Im Wahlkreis I bewirbt sich wie 2017 erneut Stefan Kaufmann von der CDU, er hatte mit 32 Prozent beim letzten Mal das Direktmandat geholt. Lucia Schanbacher kandidiert für die SPD (2017: Ute Vogt 12,8 Prozent). Cem Özdemir von den Grünen (2017: 29,7 Prozent) tritt ebenfalls wieder an. Judith Skudelny (FDP) hatte bei der letzten Bundestagswahl 8,4 Prozent erreicht und stellt sich wieder zur Wahl. Auch Dirk Spaniel (AfD) bewirbt sich um das Direktmandat. 2017 hatte er 6,7 Prozent der Erststimmen auf sich vereint. Bei der Linken kandidiert Johanna Tiarks (2017: 6,5 Prozent) nun im Stuttgarter Wahlkreis II. Im Wahlkreis I tritt jetzt der ehemalige Bundesvorsitzende Bernd Riexinger an.

Ab Mitte August finden Sie hier den SWR Kandidatencheck zur Bundestagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Kurzanalyse von Politikwissenschaftler Ulrich Eith Die Landeshauptstadt Stuttgart zieht immer viel Aufmerksamkeit auf sich. Gibt es hier in Bezug auf die Bundestagswahl Besonderheiten? Dem Ergebnis in der Landeshauptstadt kommt in der Tat ein hoher Symbolwert kommt zu. Sowohl die Grünen als auch die CDU konnten hier jüngst politische Erfolge verbuchen. Die Oberbürgermeisterwahl 2020 gewann Frank Nopper (CDU), bei der Landtagswahl 2021 errang die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) erneut das Mandat mit dem besten Ergebnis aller baden-württembergischen Landtagskandidaten. Entsprechend der Bedeutung der Landeshauptstadt treten die Parteien zur Wahl in Stuttgart mehrheitlich mit bundespolitischer Prominenz an, etwa mit Mandatsinhaber Stefan Kaufmann (CDU), Cem Özdemir (Grüne), Judith Skudelny (FDP) oder auch Bernd Riexinger (Linke). Die vollständige Analyse von Ulrich Eith finden Sie hier. Ulrich Eith ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Freiburg und Direktor des Studienhaus Wiesneck in Buchenbach. Der Parteienforscher ist außerdem Geschäftsführer der Arbeitsgruppe Wahlen in Freiburg. Seine thematischen Schwerpunkte sind das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland und der Vergleich politischer Systeme und Entscheidungsprozesse.

Die Top-Themen vor der Wahl

Im Wahlkreis Stuttgart I ringen die Kandidaten exemplarisch um die prägenden Wahlkampfthemen. Zentral sind die Themen Verkehrswende und Wohnen in diesem Wahlkreis. In der Stadt wird um Fahrverbote, Radwege, ÖPNV und Straßenbau hart gekämpft. Auch Wohnungsbau, Immobilienkonzerne und Mietrechtsthemen bestimmen die Debatten dieses Wahlkampfes in der Landeshauptstadt. Der Protest der Fridays-for-Future-Bewegung hat in diesem Wahlkreis in Stuttgart als erster deutscher Großstadt seinen Anfang gefunden. Klimapolitik ist deshalb auch eines der wichtigen Themen in diesem Wahlkreis, in dem sowohl die Universität Stuttgart wie auch die Universität Hohenheim ihre Standorte haben. Im Wahlkreis I in Stuttgart liegen das Rathaus und der Landtag. Mit der Innenstadt und dem Schlossgarten ist dieser Wahlkreis auch Mittelpunkt zahlreicher Demonstrationen und Spannungen, die sich nicht zuletzt in den Ausschreitungen der Krawallnacht im Juni 2020 entladen hatten. Auch der Bahnhof und das Thema S21 und die damit verbundene Kontroverse um dieses Bahnprojekt sind im Stuttgarter Wahlkreis I angesiedelt.

So gehen die großen Parteien in den Wahlkampf

Im Wahlkreis Stuttgart I konzentrieren sich die Spitzenpolitiker von CDU und den Grünen auf einen Zweikampf zwischen Kaufmann und Özdemir. Wahlkampfbesuche des Kanzlerkandidaten Laschet und der Kanzlerkandidatin Baerbock sind bereits terminiert. Sollte es mit der Pandemielage vereinbar sein, wollen alle Parteien große Wahlkampfveranstaltungen in Stuttgart abhalten.