Fränkisches Volksfest in Crailsheim – was Sie wissen müssen

Das Volksfest in Crailsheim beginnt am Freitag mit dem Fassanstich und dauert bis Montag. Wie Sie hin und weg kommen, was Sie erleben und was das Bier kostet, erfahren Sie hier.

Das Fränkische Volksfest in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist der Höhepunkt des Crailsheimer Festkalenders. Zu den Highlights auf dem Volksfestplatz zählen der große Umzug oder das Drais-Laufrad-Rennen. Alle Informationen zur Anfahrt. Parkmöglichkeiten sowie den diesjährigen Bierpreisen lesen Sie hier. In der Stadt freuen sich bereits viele auf vier Tage ausgelassene Feststimmung. Ob auch in diesem Jahr wieder Dirndl und Lederhosen bei den Besucherinnen und Besuchern angesagt sind, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Jahren war dieses Outfit absolutes Muss beim Fränkischen Volksfest - mal traditionell, mal modisch cool interpretiert. Das obligatorische Tattoo fehlte ebenfalls nicht. So viel kostet das Festbier Ausgelassen gefeiert wird unter anderem von Freitag bis Montag in zwei Festzelten. Im "Engel Festzelt" und im "Kleiner Engel"-Festzelt gibt es jeweils musikalische Unterhaltung unterschiedlichster Couleur. Gleich sind hingegen die Preise, eine Maß Festbier kostet 12,80 Euro, das halbe Hähnchen geht für 13,90 Euro über die Theke. Wer es etwas gemütlicher und traditioneller mag, ist laut Festzeltbetreiber im "Kleiner Engel"-Festzelt richtig. Mehr Party geht hingegen im größeren Zelt ab. Festbeginn ist am Freitagabend mit dem Fassanstich um 18 Uhr genau dort. Am Montagnachmittag zum Beispiel hat Stefan Mross seinen Auftritt im Zelt. Die Highlights zum Volksfest Zum Fränkischen Volksfest gehören neben den Fahrgeschäften und Beschickern mindestens zwei besondere Höhepunkte. Zum traditionellen Festumzug sind dieses Jahr über 40 Gruppen angemeldet. Er zeigt die kulturelle Vielfalt und die Traditionen der Region und schlängelt sich durch die Crailsheimer Innenstadt. Eine weitere lokale Besonderheit ist das Drais-Laufrad-Rennen entlang der Festzugsstraßen. Festumzug in Crailsheim (Archiv). SWR Den historischen Festumzug gibt es zweimal, Samstag und Sonntag, jeweils um 10:30 Uhr. Das 51. Drais-Laufrad-Rennen startet am Sonntag um 10 Uhr. Das "Höhen-Brillant-Feuerwerk" folgt dann am Sonntagabend um 20:30 Uhr. Wann Sie wie wohin kommen Der Festbetrieb mit Festzelten und Fahrgeschäften öffnet täglich um 10 Uhr, außer freitags. Am Freitag beginnt der Festbetrieb um 14 Uhr. Ende ist jeweils zwischen 24 Uhr und 1:30 Uhr. Der Markt mit rund 55 Ausstellern und Beschickern beginnt täglich um 10 Uhr und schließt um 19 Uhr, am Montag um 18 Uhr. Um der leidigen Frage nach dem Fahrer oder der Fahrerin aus dem Weg zu gehen, bietet die Stadt mehrere Sonderbuslinien zum Volksfest an. Unter anderem fahren sie nach Satteldorf, Wittau, Lohr, Schüttberg, Weipertshofen oder Oberspeltach. Alle Stationen finden sie hier im Überblick. Bierzelt und Riesenrad waren bereits am Donnerstag fertig aufgebaut. SWR SWR Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stellt die Stadt Crailsheim mehrere Parkplätze zur Verfügung. Unter anderem werden auch Parkplätze von Unternehmen für Besucherinnen und Besucher am Wochenende freigehalten. Je nach Herkunft empfiehlt die Stadt bestimmte Parkplätze, die Übersicht finden sie hier.