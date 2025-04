Ein Mann soll einen Unfall verursacht haben, bei dem eine Frau auf der A81 bei Untergruppenbach schwer verletzt wurde. Nur mit einer Kaution konnte er das Polizeirevier verlassen.

An Karfreitag war bei einem Unfall auf der A81 zwischen Untergruppenbach und Ilsfeld (beide Kreis Heilbronn) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste gesperrt werden. Nun ermittelt die Polizei gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher. Der 22-Jährige wurde direkt nach dem Unfall im Revier der Autobahnpolizei vernommen. Weil das Fahrzeug in Tschechien zugelassen sei, müsse der Mann, der nicht in Deutschland wohne, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.500 Euro hinterlegen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag dem SWR.

Mutmaßlicher Verursacher nach Sicherheitsleistung wieder auf freiem Fuß

Das Geld ist eine Art Kaution, um zum Beispiel zu gewährleisten, dass der Mann zu einer möglichen Gerichtsverhandlung erscheint. Die Kaution soll die zu erwartende Geldstrafe und die Kosten eines Verfahrens abdecken. Sollte sich am Ende die Unschuld des 22-Jährigen herausstellen, bekommt er das Geld zurück.

Eine Sicherheitsleistung kommt immer dann infrage, wenn ein dringend Tatverdächtiger keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und die Voraussetzungen eines Haftbefehls nur wegen einer möglichen Fluchtgefahr bestehen. Wenn außerdem nicht mit einer Freiheitsstrafe zu rechnen ist, kann der Verdächtige nach der vorläufigen Festnahme wieder freigelassen werden. Deswegen durfte auch in diesem Fall der junge Mann wieder die Autobahnpolizei verlassen.

Zwei Autos überschlagen sich bei Unfall auf der A81 bei Untergruppenbach

Bei dem Unfall am vergangenen Freitag soll der 22-Jährige mit hoher Geschwindigkeit die Spur gewechselt haben. Dadurch musste ein von hinten kommendes Auto stark abbremsen, kam ins Schleudern und prallte mit einem weiteren Wagen zusammen. Dessen Fahrerin wurde schwer verletzt, nachdem sich beide Fahrzeuge überschlugen. Die Insassen des anderen Fahrzeugs wurden nicht verletzt.

Die Autobahn war bei Untergruppenbach in Fahrtrichtung Stuttgart für rund eine Stunde gesperrt. Es bildete sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau. Auch in der Gegenrichtung stockte der Verkehr, weil viele Menschen laut Polizei langsamer fuhren.