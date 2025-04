Feuer am Bahnhof in Lauda-Königshofen: Gebäude geht in Flammen auf

In einem Gebäude am Bahnhof in Lauda-Königshofen ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei handelt es sich um ein leer stehendes Haus. Der Einsatz läuft.

Die Feuerwehr in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist seit dem frühen Dienstagmorgen im Einsatz. Kurz nach 3:30 Uhr ging der Notruf ein: In einem Gebäude am Bahnhof ist ein Feuer aufgebrochen. "Das Gebäude stand im Vollbrand", sagte Feuerwehrkommandant Jochen Klingert dem SWR. Derzeit sei man noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Gebäude an den Gleisen stand leer: Ermittlungen zum Feuer laufen Derzeit ist noch völlig unklar, warum es zu dem Brand kam. Die Ermittlungen laufen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es könnte sich um Sachbeschädigung handeln, aber das sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Brand ist nach Angaben des Sprechers ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde aber niemand, so die Polizei weiter. Das Haus an den Gleisen stehe leer und sei unbewohnt. Feuer in einem Gebäude am Bahnhof Lauda-Königshofen: Die Rauchentwicklung war sehr stark, sagte Feuerwehrkommandant Jochen Klingert. Deshalb wurde per Nina WarnApp wurde eine Rauchwarnung ausgelöst. Pressestelle Feuerwehr Lauda-Königshofen Feuer am Bahnhof Lauda-Königshofen: Bahnbetrieb nicht betroffen Kurz nach Ausbruch des Feuers sei ein Manager der Bahn umgehend vor Ort gewesen, heißt es. Er habe die Bahnstrecke aber freigegeben. Es bestehe keine Gefahr, der Bahnbetrieb sei vom Brand nicht betroffen. Demnach verkehren die Züge wie gewohnt. Per Nina WarnApp wurde eine Rauchwarnung ausgelöst. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zweiter Brand in Lauffen: Rauchentwicklung im Treppenhaus Auch in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) hat es Dienstagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 3:39 Uhr im Treppenhaus eines Wohnhauses zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Auch hier entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Näheres sei aber derzeit noch nicht bekannt, so der Polizeisprecher.