In einer weiteren Filiale der Sparkassen Staufen-Breisach wurde ein Geldautomat gesprengt - dieses Mal in Hartheim. Das hat jetzt weitreichende Konsequenzen für alle Bankkunden.

Die Schäden am Gebäude der Sparkassenfiliale in Hartheim am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Freitagmorgen erheblich. Der Raum, in dem der Automat stand, bietet ein Bild der Verwüstung. Viele Bürgerinnen und Bürger im Ort wirken verunsichert. Ein Nachbar sagt dem SWR, dass er aufgrund des lauten Knalls aus dem Bett gefallen sei. Ob die Täter Geld erbeutet haben und wenn ja, wie viel – darüber macht die betroffene Sparkasse Staufen-Breisach aus Sicherheitsgründen keine Angaben.

Nach der Sprengung herrscht Chaos in der Bankfiliale in Hartheim. SWR

"No money inside": Kein Bargeld übers Wochenende bei der Sparkasse

Alle Geldautomaten der Sparkasse Staufen-Breisach werden an diesem Wochenende leer bleiben. Sparkassen-Kundinnen und -Kunden können dann von Freitag 17 Uhr bis Montag 8:30 Uhr in Breisach, Staufen und Bad Krozingen kein Bargeld abheben. Auch in den Filialen in Münstertal, Ehrenkirchen und Ihringen gibt es Bargeld nur zu den Öffnungszeiten. Über einen Aushang werden Kundinnen und Kunden (und potenzielle Täterinnen und Täter) darüber informiert.

Sparkasse Staufen-Breisach will Sicherheitsdienst beauftragen

Ab Montag will die Sparkasse Staufen-Breisach einige Geldautomaten mit einem Sicherheitsdienst schützen. Farbkartuschen, die Geldscheine bei einer Sprengung unbrauchbar machen, sind in den Geldautomaten zum Teil schon eingebaut. Dies sei jedoch kein Sprengschutz, sagt Pia Federer, Sprecherin der Sparkasse Staufen-Breisach. Mittelfristig seien bauliche Maßnahmen wie z.B. Rollgitter geplant. Außerdem liefen Gespräche mit der Volksbank, um gemeinsam sprengungssichere Bargeldautomaten außerhalb von Wohngebieten zu installieren.

"No money inside", also "Drinnen kein Bargeld", steht auf den Aushängen an den geschlossenen Geldautomaten. Sparkasse

Sprengung in Heitersheim kein Einzelfall in der Rheinebene

Laut Polizei sind am Freitag drei Verdächtige mit einem Auto in Richtung Autobahn und französische Grenze geflohen - das sei typisch für die Serie von Sprengungen in der Region. Ob es immer dieselben Täter sind oder unterschiedliche Gruppen sei unklar. Die Polizei überprüfe aber bei jeder Sprengung, was sie mit den vorherigen gemeinsam habe.

In den vergangenen Wochen haben Unbekannte in mehreren Orten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Geldautomaten gesprengt, unter anderem in Bad Krozingen, Heitersheim und Rheinhausen.