Ernährung: 16 Cheeseburger pro Tag für die #45 der Raiders

116 Kilo verteilt auf 191 Zentimeter. Da ist ganz viel Muskelmasse dabei. Fett? Fehlanzeige! Denn Jakob Johnson ist Topsportler. In Stuttgart geboren und dann für den großen Traum in die USA gegangen. Jakob Johnson hat es geschafft - er spielt in der National Football League (NFL) für die Las Vegas Raiders.

Johnson und American Football Legende Tom Brady

An der Seite von Tom Brady gelang Johnson als erst zweitem deutschen Profi ein Touchdown in der NFL. Um auf dem weltweit höchsten Niveau weiter im Einsatz zu sein, trainiert Jakob Johnson eine Menge, nimmt aber auch fast ohne Ende Kalorien zu sich. Umgerechnet 16 Cheeseburger pro Tag. Von nichts kommt eben nichts - vor allem, wenn man auf dem Feld die Aufgabe hat, den Weg von gegnerischen Spielern frei zu räumen.

»Ich mache den Weg frei für die Runningbacks. Mein Job ist es, andere Menschen aus dem Weg zu bewegen. Ich renne meistens full speed in andere Leute rein.«

Aber kulinarisch bleibt Jakob Johnson am liebsten daheim. Denn ihm fehlen die gute Butterbrezel und trinkbares Wasser direkt aus dem Hahn. Den Kontakt in die Heimat hat er jedenfalls nicht verloren: