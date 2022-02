picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Pressefoto Rudel | Robin Rudel

"Icke": die Football-Marke im deutschen TV

Er ist der Typ mit den langen blonden Haaren bei den Übertragungen der NFL in Deutschland. Christoph „Icke“ Dommisch hat mit seinen Kollegen bei Pro7 das Football-Interesse geweckt. Als „Netman“ kennen ihn Millionen Menschen und er weiß, was in den Social-Media-Kanälen funktioniert und was nicht. Kein Wunder, dass er auf Instagram mittlerweile 169.000 Follower hat - Tendenz: steigend

Instagram-Kanal von Christoph "Icke" Dommisch

»Als Kind war ich fürchterlich unsportlich.«

Erste Gehversuche macht er beim Radio - bei "Fritz", dem Jugendsender des RBB. Später studierte er Sportjournalist/Sportmanagement und ein Praktikum bei Pro7 stößt dann seine TV-Karriere an.

Wenige Tage vor dem NFL-Endspiel, dem Super Bowl, ist "Icke" natürlich in einer gewissen Aufregung - wie groß sie ist, und wie groß die Enttäuschung war, als er vom Karriere-Ende von NFL Superstar Tom Brady hörte, das wird er in SWR1 Leute erzählen.