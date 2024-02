Es ist ein Sportevent der Superlative: Den Super Bowl schauen jedes Jahr weltweit 100 Millionen Menschen. So wird das NFL-Endspiel 2024.

In der Nacht auf den 12. Februar 2024 geht der Super Bowl in die 58. Runde. Kickoff ist um 0:30 Uhr (deutscher Zeit) im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada - südlich von Las Vegas. Die Kansas City Chiefs kämpfen gegen die San Francisco 49ers um die Vince-Lombardi-Trophy, den wichtigsten Titel im American Football. Die San Francisco 49ers können nach einem Comeback, auf das niemand mehr gehofft hatte, vom ersten Titel nach 30 Jahren träumen.

Grundregeln und die wichtigsten Begriffe beim Super Bowl Down: Ein Angriffsversuch. Die Teams haben vier Versuche, um mit Lauf- oder Pass-Spielzügen zehn Yards vorzurücken. Schaffen sie das, erhalten sie vier neue Versuche. Schaffen sie es nicht, bekommt das gegnerische Team den Ball .

Running Back: Verantwortlich fürs Laufspiel. Er bekommt den Ball vom Quarterback oder der Center wirft ihm den Ball direkt zu. Er soll den Ball möglichst weit nach vorn bringen. Wie kann man Punkte machen? Wie viele Spieler sind auf dem Feld? Wie gewinnt man ein Spiel? Falls der Nationalsport der Amerikaner für Sie noch Neuland ist, finden Sie hier die wichtigsten Regeln zum Spiel.

Halbzeitshow: Superstar Usher zum zweiten Mal beim Super Bowl

Dass der R&B Superstar Usher die Halftime-Show bestreiten wird, ist schon seit September 2023 klar. Es wird sein zweiter Super Bowl Auftritt nach 2011 - da hatte er allerdings nur einen kurzen Gastauftritt in der Show der Black Eyed Peas. Diesmal steht er als Headliner auf der Bühne. "Es ist die größte Ehre meines Lebens! Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bringen, die anders ist als alles, was sie von mir gesehen haben." sagt er im Interview mit CBS Sports.

Im letzten Jahr hatte Sängerin Rihanna nach sechs Jahren Bühnenpause das erste Mal wieder live performt und eine begeisternde Halbzeit-Show präsentiert.

Noch mehr Show: ein DJ soll das Publikum rocken

Dieses Jahr wird es wieder eine Pregame-Show geben mit bekannten Künstler:innen wie Rapper Post Malone und Sängerin Andra Day.

Ein weiteres Highlight ist die Nationalhymne vor dem Spiel: Sie wird dieses Jahr von Country-Star und Schauspielerin Reba McEntire gesungen. In den vergangenen Jahren wurde diese Ehre Stars wie Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys oder Neil Diamond zu Teil.

Super Bowl Fun Facts $$$$$$$ Die regulären Tickets kosteten 700 bis 1.200 Dollar

Inzwischen sind die Preise astronomisch angestiegen. Tickets am äußersten Teil der Tribüne gibt es ab 6.000 Dollar. Wer hinter der Spielerband der Kansas City Chiefs sitzen möchte, zahlt aktuell 15.000 und 32.000 Dollar

Ein Werbespot von 30 Sekunden kostet dieses Jahr zwischen 6,5 und 7 Millionen Dollar - ähnlich wie 2023! Rund ums Essen Nur an Thanksgiving wird in den USA noch mehr gegessen

Die Amerikaner verdrücken an diesem Abend 1,25 Milliarden Chicken Wings, 4.000 Tonnen Popcorn und 14.000 Tonnen Chips und trinken 120 Millionen Liter Bier.

Pizzaboten liefern an diesem Tag 11 Millionen Pizzen aus, das ist 1/3 des Jahresumsatzes! Eine große Pizza-Kette stellt NUR für den Super Bowl extra 10.000 Aushilfen ein.

Am Tag nach dem Super Bowl haben die Amis Mega-Sodbrennen - es gibt sogar einen Namen dafür: "Super Bowlitis". 20 % mehr säurehemmende Magenmittel werden verkauft. Aberglaube und was es sonst noch so gibt Die im weißen Trikot gewinnen immer? Die Mehrheit der Super Bowl-Gewinnerteams trug weiße Trikots. Hat den San Francisco 49ers 2020 aber auch nicht geholfen. In weißen Trikots und goldenen Hosen haben sie gegen die traditionell rotgekleideten Kansas City Chiefs verloren.

In diesem Jahr kommt es bei den Quarterbacks zum Duell der Gegensätze: Bock Purdy, auch genannt Mr. Irrelevant, spielt gegen Patrick Mahomes II. - MVP (Most Valuable Player) des Vorjahres.

9 von 10 Zuschauern sehen sich den Super Bowl gemeinsam bei sich zuhause oder bei Freunden an. Damit ist der Super Bowl nach Weihnachten und Thanksgiving DAS Sozial- und Familien-Event des Jahres.

Die beiden Mannschaften bekommen vor dem Spiel jeweils 100 Bälle zugesandt, woraus sie die jeweils 24 besten aussuchen und den Schiedsrichtern für das große Spiel übergeben.

"Touchdown": Football Doku aus Baden-Württemberg

Football aus einer ganz anderen, aus der Baden-Württemberg-Perspektive bietet die neue SWR Dokumentation "Touchdown - Kampf um die Playoffs". Sie blickt hinter die Kulissen der aufstrebenden Stuttgarter Football-Franchise Stuttgart Surge.

Die Doku erzählt, wie aus Verlierern Gewinner werden. Im Jahr 2022 hatten die Stuttgart Surge alle Spiele der europäischen Profi-Liga verloren, 12 Spiele - 12 Niederlagen. Aber in der Saison 2023 griffen sie wieder an. Mit neuen Trainern und Spielern setzen sie sich ein großes Ziel: Sie wollten die Playoffs erreichen, also die Endrunde - und sie haben es geschafft.