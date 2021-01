Niemals zuvor stand ein so großer Popstar auf der Bühne des Super Bowl. Sein Auftritt 1993 war der meist gesehenen Auftritt im US-Fernsehen zu dieser Zeit. Nach seinen großen Hits "Billie Jean" und "Black or White" sang er zum Abschluss "Heal the World" – mit einem Kinderchor, während sich die Zuschauerränge in ein riesiges von Kindern gemaltes Bild verwandelte.