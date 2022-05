Laura Siegemund ist aktuell die beste Tennisspielerin Deutschlands. Darum hat die Baden-Württembergerin den Ausschluss russischer Athlet:innen von Wimbledon kritisiert.

Wimbledon und der Krieg in der Ukraine

Laura Siegemund ist aktuell die beste deutsche Tennisspielerin im Doppel. Sie hat im Zweierteam unter anderem die US Open an der Seite der Russin Vera Zvonareva gewonnen. Eine Partnerin, durch die sie direkt von der Entscheidung betroffen war, dass russische Spieler:innen vom Tennis-Turnier in Wimbledon ausgeschlossen wurden. Eine Entscheidung, die Siegemund kritisiert hat.

»Ich finde es sehr wichtig, ein Zeichen zu setzen. Aber ich sehe einige Spieler, die massiv gegen den Krieg sind und sich auch öffentlich äußern. Ich weiß nicht, ob es da nicht andere Wege gäbe.«

Mit Tennis aus Baden-Württemberg in die Weltrangliste

Siegemund hat es bis auf Platz 26 der Weltrangliste geschafft. Sie ist in Filderstadt auf die Welt gekommen und wohnt heute in Stuttgart. Sie ist gerne in Baden-Württemberg, auch wenn sie regelmäßig in der Welt unterwegs ist.

Psychologie als großes Thema: mentale Gesundheit im Sport

Aber die 34-Jährige ist mehr als "nur" eine Sportlerin: Als selbstständige "Tennis-Unternehmerin" hat sie die Verantwortung für ihr Team, etwa für Trainer oder Physiotherapeut. Zudem hat Laura Siegemund einen Bachelor-Abschluss in Psychologie. Mit diesem Thema will sie sich auch nach der aktiven Karriere weiter beschäftigen. Ein Buch über mentalen Druck im Sport hat sie gerade erst zu Ende geschrieben.