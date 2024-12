Max Mutzke zieht nach fast 20 Jahren Showgeschäft Zwischenbilanz: im Album "XX", in der Biografie "So viel mehr" und in SWR1 Leute live vom Fernsehturm Stuttgart.

SWR Willi Kuper Im Schwarzwald kann Max Mutzke entschleunigen Allein jetzt schon stehen in Max Mutzkes Kalender für 2025 mehr als 60 Veranstaltungen, an denen er als Künstler teilnimmt. Er hat also viel zu tun und ist ordentlich unterwegs mit musikalischen Lesungen und Konzerten, etwa mit der SWR Bigband. Wann immer Max Mutzke aber in seiner Heimat - dem Schwarzwald - ist, ist er auch im Wald. Weil "der entschleunigt so schön". Und in den Wintermonaten kann es auch sein, dass er für freie Wege sorgt: Max Mutzke ist nämlich Loipenbotschafter und ehrenamtlicher Pistenraupenfahrer. Zwischenbilanz mit Album "XX" und Biografie "So viel mehr" Ansonsten braucht Max Mutzke aber nicht die ganz großen Auftritte. Bodenständig und bescheiden kommt er auch nach fast 20 Jahren im Show-Geschäft daher. Und es scheint, als würde er eine Art Zwischenbilanz ziehen: Musikalisch nach zwei Jahrzehnten Musik im Rampenlicht mit seinem Album "XX" und schriftstellerisch mit seiner Biografie "So viel mehr", in der er aus seiner Kindheit und Jugendzeit erzählt. Im Zweifel einfach mal machen! Social-Media-Beitrag auf Instagram von max_mutzke_official: Biografie "So viel mehr" Ein Termin steht übrigens nicht in Max Mutzkes offiziellem Tourkalender. Nämlich der bei SWR1 Leute auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Also ein exklusives Date mit einem ganz besonderen Typen.