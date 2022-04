Wenn Tierarten aussterben, verlieren wir damit einen Genpool von unschätzbarem Wert. Denn der könnte uns helfen, Krankheiten zu heilen, die wir zum Teil noch gar nicht kennen. Der Veterinärmediziner René Anour forschte u.a. an der Harvard Medical School. Er arbeitet bei der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und ist als Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicines Agency tätig. Und er beschreibt, wie auf diesem Planeten Tierwelt und Menschheit in Wechselwirkung stehen, was wir gerade verlieren und wie wir es retten können. Außerdem verbindet er als Autor Medizinhistorie und Krimi. So geht es in dem neuesten Fall der jungen Wiener Gerichtsmedizinerin Fanny Goldmann um Medizin, Geschichte, Mord und eines der berühmtesten Gemälde der Welt: Gustav Klimts «Der Kuss».

