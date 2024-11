Nicola Winter ist eine der ersten Eurofighter-Pilotinnen Deutschlands. Sie spricht darüber, was wir aus ihren Erfahrungen für unseren Beruf und Alltag mitnehmen können.

Nicola Winter ist schon als Kind vom Fliegen begeistert. Doch für eine Ausbildung als Pilotin bei einer Fluggesellschaft ist sie zu klein. Als sie von der Kampffliegerausbildung bei der Bundeswehr erfährt, weiß sie sofort: Das ist es. Sie schafft die Aufnahmetests und macht ihre Leidenschaft zum Beruf. Sie wird eine der ersten Eurofighter-Pilotinnen Deutschlands.

Mit den Erfahrungen als Jetpilotin zur Vordenkerin des Jahres

Als Jetpilotin teilt sie ihre Erfahrungen über Krisenkompetenz, schnelle Entscheidungen und neue Horizonte. Sie wird vom Handelsblatt und der Boston Consulting Group als Vordenkerin des Jahres ausgezeichnet. Als sie 2022 in die Astronauten-Reserve der European Space Agency aufgenommen wird, steht sie vor einer persönlichen Herausforderung, die zeigt, wie hochrelevant ihre Erfahrungen als Pilotin auch auf festem Boden sind.

In ihrem Buch "The sky is no limit" beschreibt Nicola Winter, was wir aus der Praxis des Fliegens für unseren Beruf und Alltag lernen können.