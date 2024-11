Süß-sauer eingelegte Melonenschalen

per Mail teilen

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

500 g weiße Schalen von der Wassermelone (mit ca. 1 cm verbiebenen rotem Fruchtfleisch

500 ml Wasser

100 ml Weiß- oder Apfelessig

100 g Zucker

1 Prise Zimt

15 g Einmachgewürz

1/2 TL Salz

2 Zitronenscheiben

Zubereitung

Von den Melonenschalen die grüne, harte Außenschale mit einem Sparschäler entfernen. Verbliebene Melonenschalen in 4-5cm Stücke schneiden.

Melonenschalen in Salzwasser (1 Liter Wasser plus 2 EL Salz) über Nacht einlegen. Am nächsten Tag abgießen und kurz durchspülen.

Die Schalen in kochendem Wasser 15 min kochen. Abseihen.

500 ml Wasser, 100 ml Essig, Zucker, Salz, Zitronenscheiben, Einmachgewürz, Zimt in einem Topf aufkochen, Schalen zugeben und 5 Minuten kochen.

Die Schalen mit einem Sieblöffel in sterile Gläser schichten. Mit dem kochend heißen Sud auffüllen. Mit Deckel verschließen. Vor dem Genuss mindestens 2 Tage ziehen lassen.

Tipp

Die süß-sauren Melonenschalen schmecken zu jeder Vesperplatte mit Schinken oder Käse. Besonders gut passen die eingelegten Schalen in einem bunten Melonensalat mit Gurken, Minze und Schafskäse.

