Die süßen Samomas mit Weinbergpfirsich, Marzipan und Berberitzen sind eine leckere Nachtisch-Variante und schmecken warm am besten.

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten:

250 g dünner Strudel- oder Yufkateig

4 (Weinberg)Pfirsiche, reif

200 g Marzipan

3-4 EL Berberitzen (alternativ: Cranberries)

100 g Butter, flüssig

Sesam zum Bestreuen

Zubereitung

Pfirsiche halbieren und entsteinen. Pfirsiche und Marzipan würfeln (0,5 cm), mit Berberitzen mischen. Strudelblätter in Streifen schneiden (ca. 12 x 25). Streifen auf ein feuchtes Tuch legen, so dass die schmale Seite unten ist. Mit Butter bepinseln. Am unteren Ende 2 EL Füllung häufen. Das rechte untere Ende diagonal über die Füllung klappen, so dass ein Dreieck am unteren Streifen entsteht, dann die untere Spitze über die Füllung schlagen, so dass wieder ein Dreieck entsteht. So weiter verfahren, bis der Teig komplett aufgewickelt ist. Mit Butter bepinseln und mit Sesam bestreuen.

Im Backofen bei 160 Grad (Umluft) ca. 8-10 Minuten goldgelb backen.

Küchenkäpsele-Tipp Wer möchte, bestreut die Samosas mit Puderzucker.

