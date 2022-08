Marzipan-Mochis mit Aprikosenfüllung

Mochi – klein, rund und süß

Mochis sind kleine japanische Reiskuchen, die traditionell zuerst gedämpft und anschließend in großen Holzstößeln gestampft werden. Diese aufwendige Zubereitungsmethode übernehmen heutzutage Maschinen.

Verzehrt werden die kleinen runden Küchlein traditionsgemäß zu Neujahr oder auf Volksfesten, wo beispielweise auch die traditionelle und aufwendige Zubereitungsmethode demonstriert wird. Mochis erfreuen sich seit einiger Zeit auch hierzulande großer Beliebtheit und kommen in allerlei Farben daher sowie mit verschiedenen Füllungen – ob mit klassischer süßen Rote-Bohnen- Paste, Frucht-, Schokoladen- oder mit Eisfüllung. Am besten werden sie frisch verzehrt (spätestens am nächsten Tag), weil sie dann noch ihre typisch weiche und klebrige Konsistenz haben und so am besten schmecken.