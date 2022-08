Glückskekse

Wer hat's erfunden?

Die meisten kennen sie von ihren Restaurantbesuchen: die kleinen knusprigen Kekse mit ihrer markanten Form, die beim Aufbrechen einen Streifen mit Lebensweisheiten, Sinnsprüchen oder Vorhersagen offenbaren. Überwiegend in chinesischen, aber auch in japanischen Restaurants bekommen sie die Gäste nach dem Speisen und Bezahlen gereicht – und das vor allem in den USA und Europa. Doch um die Herkunft der kleinen Glücksverheißer streiten sich die Geister bzw. Entstehungsgeschichten. Manche sagen, sie kommen gar nicht aus China, sondern aus Japan. Eine andere Entstehungsgeschichte erzählt davon, dass es sie in den USA zum ersten Mal gegeben haben muss, wo Anfang der 1900er Jahre ein japanischer Einwanderer die sogenannten „Fortune cookies“ zum Tee gereicht haben soll. In jedem Fall aber gilt: Es gibt kaum jemanden, der sich nach dem Essen nicht über eine kleine Glücksbotschaft freut.