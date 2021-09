per Mail teilen

Matthias Reinschmidt - Zoodirektor - hat geholfen, Koalas künstlich zu befruchten, tauchte mit Haien und Papageien liebt er besonders. Matthias Reinschmidt ist seit sechs Jahren Zoodirektor in Karlsruhe. Zuvor war er Leiter des Loro-Parques auf Teneriffa, mit der weltgrößten Papageien-Sammlung. Dort war er auch Zuchtmanager, mit dem Schwerpunkt bedrohte Arten zu erhalten. Schon als Kind zu Hause in Bühl züchtete er 200 Sittiche und Papageien. Beginnend mit der Wohnzimmerzucht über den Dachboden bis in eine Industriehalle.

Moderation: Nicole Köster