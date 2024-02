Narrenwecken, Rathaussturm und Narrengericht - alle Höhepunkte aus den Fastnachts-Hochburgen zum Schmotzigen Donnerstag und der Weiberfastnacht in Baden-Württemberg. Live in unserem Ticker.

13:12 Uhr Die Narren haben die Herrschaft in Freiburg übernommen In 22 Metern Höhe trotzt die "Krone" des Narrenbaums Wind und Regen auf dem Rathausplatz in Freiburg und zeigt allen Passantinnen und Passanten: Die Narren regieren jetzt in Freiburg. Seit mehr als vier Jahrzehnten beginnt mit dem Narrenbaumstellen die Fasnacht am Schmotzige Dunschdig in Freiburg. Mit Kran und vielen fachmännischen Händen haben die Narren den Baum in die Höhe gelupft. Um 14 Uhr stürmen die Närrinnen und Narren dann das Rathaus und übernehmen vollständig die Macht im Breisgau.

AUTOR/IN Maya Rollberg

13:09 Uhr Empfinger werden mit Ruß beschmiert Der rußige Dauschdig ist der höchste närrische Feiertag in Empfingen (Kreis Freudenstadt). Das öffentliche Leben steht still. Rußhexen ziehen durch den Ort und schwärzen ihren Opfern die Gesichter. Sie selbst tragen keine Masken, sondern weiße Gardinen vor dem Gesicht. Den Ruß, mit dem sie heute ihre Opfer beschmieren, haben echte Empfinger das ganze Jahr über gesammelt. Die Rußhexen haben in Empfingen viele willige Opfer gefunden. SWR Friederike Dauser AUTOR/IN Friederike Dauser

13:04 Uhr Frisch gegründet, wird schon das Rathaus gestürmt: Die Breama Hexa in Nattheim Die Breama Hexa in Nattheim im Ostalbkreis schreiten zum ersten Mal seit ihrer Gründung 2022 zur Tat: Das Rathaus wird um 15:03 Uhr gestürmt. Davor machen sie die Gemeinde unsicher: 87 Kinder und Erwachsene machen bei den Breama Hexa mit. Und die Guggenmusiker von Schwoba Gwiddr Oberkochen sorgen dabei für die richtige, schräge Musik. Die "Brema Hexa" aus Nattheim im Landkreis Heidenheim. Breama Hexa privat AUTOR/IN Maren Haring

12:50 Uhr Prinzessin Elsa, Spiderman und Vampir - die Kinder feiern auch Im Heilig-Kreuz-Kindergarten in Ulm-Gögglingen wird der Gombige Donnerstag ausgiebig gefeiert. Die kleinen Närrinnen und Narren haben in Sachen Häs alles gegeben. Prinzessin Elsa ist beliebt, Spiderman ist dabei und irgendwo hüpft ein Marienkäfer: Video herunterladen (37,7 MB | MP4) AUTOR/IN Jannik Volz

12:41 Uhr In Glottertal sind die Hexen los Die Eichberghexen sind seit den frühen Morgenstunden in Glottertal (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs und statten dem Kindergarten, der Grundschule und den Gastronomen im Erholungsort einen Besuch ab. Zum Abschluss geht's ins Rathaus. Ob dort der Bürgermeister verhext wird? Die Glottertäler Eichberghexen treiben in der Grundschule ihr Unwesen. SWR AUTOR/IN Mario Schmidt

12:25 Uhr Narrengericht Stockach: Wo zum Teufel bleibt Karl Lauterbach? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD ist bisher nicht als Angeklagter vor dem Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stockach im Landkreis Konstanz erschienen. Aber wenigstens hat er Bescheid gegeben: Er steckt im Flugzeug fest, sagt der Narrenrichter. Die Tradition des Narrengerichts reicht bis ins Jahr 1351 zurück - seit gut einem halben Jahrhundert werden dort jeweils am Schmotzigen Dunschtig hochrangige Politiker angeklagt. Aktuell ist das Narrengremium in Aufregung: AUTOR/IN Thomas Wagner

12:23 Uhr Gernsbach unter Kontrolle der Narren Die Hexen von der Bleich und weitere Gernsbacher Fastnachtsgruppen haben den Rathausschlüssel an sich gerissen und den Bürgermeister Julian Christ (SPD) wie jedes Jahr vor das Narrengericht aus Bleichhexen und Waldschäddern gestellt. Bürgermeister Julian Christ wurde vom Narrengericht in Gernsbach verurteilt. SWR Pünktlich ab 11:11 Uhr bis zum Aschermittwoch übernahmen die Gernsbacher Hoheiten Prinzessin Ann-Katrin I. und Prinz Daniel II. die Ämter des Bürgermeisters. Zum Abschluss nahmen die Bleichhexen Bürgermeister Christ unter ihre Fittiche und laden mit ihm das närrische Volk zur Polonaise ein. Genauso wie in Gernsbach wurde auch in Rastatt die Macht an die Narren übergeben - so bleibt es dann bis Aschermittwoch. AUTOR/IN Felix Wnuck

12:12 Uhr Hexen stürmen das Rathaus in Lauda-Königshofen Da war jemand schneller als die "Schlothexen" in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Die Krawatte von Bürgermeister Lukas Braun (FDP) war nämlich schon ab, als die Hexen das Rathaus stürmten: Aus dem Rathaus geht es für die rund 25 Hexen dann weiter durch die Geschäfte in der Altstadt. Die Gruppe ist bunt gemischt, während eine Teilnehmerin zum ersten Mal dabei ist, treibt eine andere bereits seit 30 Jahren ihr Unwesen. Alle schätzen die Gemeinschaft - und die Möglichkeit, für einen Tag Schabernack zu treiben. Mit der Maske bin ich ja in der Anonymität, da kann ich auch mal närrische Schalke ausführen! AUTOR/IN Peter Wedig

12:05 Uhr Es bleibt närrisch Es ist Mittagszeit für alle Närrinnen und Narren - und hier übernimmt jetzt Susanne Veil und versorgt euch gemeinsam mit unseren Reporterinnen und Reportern im ganzen Land weiter mit allen Infos rund um den Schmotzigen Donnerstag in Baden-Württemberg. Wenn euch unser Ticker gefällt oder ihr Fragen, Wünsche oder Kritik habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an newsticker-bw@SWR.de. AUTOR/IN Patrick Seibert

11:51 Uhr Der Cannstatter Brunnengeist vertreibt den Regen Der Cannstatter Brunnengeist hat am Vormittag rechtzeitig das schlechte Wetter vertrieben. Pünktlich mit Beginn des Markt- und Festgeschehens hörte es auf zu regnen. Bevor sie heute Nachmittag das Rathaus stürmen, treiben die Felben auf dem Marktplatz ihr Unwesen. Sie haben auf den heutigen Tag hingefiebert. Auf dem Markt sind alle Markttreibenden heute verkleidet - und haben für die närrischen Besucherinnen und Besucher hier und da kleine blumige oder süße Geschenke übrig. Der Cannstatter Brunnengeist hat rechtzeitig das schlechte Wetter vertrieben. SWR Julian Höfer In Stuttgart-Bad Cannstatt reicht die Tradition des närrischen Geschehens schon mehrere Jahrhunderte zurück. Den ersten nachgewiesenen Umzug gab es 1855. Die Cannstatter Narrenzunft, der Kübelesmarkt Bad Cannstatt e.V., existiert seit 1924. Klassische Verkleidung der Kübler ist eine stilisierte Bauern-Tracht. Auf dem närrischen Wochenmarkt in Bad Cannstatt sind am Donnerstag nicht nur die Blumen bunt. SWR Julian Höfer AUTOR/IN Kerstin Rudat Julian Höfer

11:43 Uhr Ortenau: Auch in kleineren Dörfern wird die Fastnacht groß gefeiert In Dörlinbach (Ortenaukreis) wurde es heute Morgen um 7:45 Uhr bunt und laut: Die Närrinnen und Narren haben sich im Dorf versammelt und erst die Kindergartenkinder besucht und anschließend die Grundschule gestürmt. In einer Polonaise ging es von dort aus mit Trillerpfeifen und bunten Kostümen weiter zum Rathaus. Der Bürgermeister musste den Schlüssel abgeben und überlässt seinen Hästrägern nun bis einschließlich Dienstag das Sagen. Befreiung des Kindergartens und der Grundschule in Dörlinbach durch die Zünfte. SWR AUTOR/IN Mario Schmidt

11:32 Uhr Gemmeliger Dauschdig in Kiebingen Die Steuer ist bezahlt: Die Kiebinger Butzen haben ihrem Ortsvorsteher ein Huhn gebracht. Sie dürfen die närrische Herrschaft im Ort nämlich erst übernehmen, wenn sie ihren Zins an die Obrigkeit entrichtet haben. Das ist eine alte Tradition. Das Huhn bildete den krönenden Abschluss eines Zugs der Narren zum Rathaus. Der Gemmelige Dausschdig in Kiebingen (Kreis Tübingen) im Video: AUTOR/IN Friederike Dauser

11:22 Uhr "Ho Narro": Rathaussturm in Konstanz Die Narren der Niederburg haben das Konstanzer Rathaus besetzt. Der Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) und seine "Schergen" von der Stadtverwaltung werden "gezwungen", den Rathausschlüssel an die Narren zu übergeben. Die gewohnte Ordnung wird während der Fünften Jahreszeit außer Kraft gesetzt. Ab jetzt regieren die Narren die Stadt Konstanz. Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt gibt den Rathausschlüssel samt leerem Stadtsäckel ab. SWR Eichenhofer AUTOR/IN Hildegard Eichenhofer

11:16 Uhr Party vorm Rathaus in Kluftern - Narren schnappen sich den Schlüssel Die Narren haben die Macht an sich gerissen - zumindest für kurze Zeit. Im Friedrichshafener Ortsteil Kluftern (Bodenseekreis) stürmten etwa 250 Menschen das Rathaus und ließen sich dort vom Ortsvorsteher den Schlüssel übergeben. Danach wurde ordentlich gefeiert. Der Ortsvorsteher hatte keine Chance - in Kluftern haben die Narren das Rathaus besetzt. SWR Martin Hattenberger AUTOR/IN Martin Hattenberger

11:11 Uhr 11:11 Uhr - Konfetti für alle! 11:11 Uhr - Narri Narro, Ahoi und Helau - Eine Runde Konfetti für alle: Die Konfettitaste Lassen Sie es Konfetti regnen! Ein Mausklick genügt und dann wird es bunt auf Ihrem Bildschirm. Wenn die bunten Schnipsel nach unten schweben, stellt sich automatisch die passende Fastnachtsstimmung ein. Helau!

11:02 Uhr Staufen im Breisgau: Narren befreien Schüler Kurz nach 10 Uhr ging in Staufen im Breisgau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) die traditionelle Schülerbefreiung durch die "Kinder-Schelme" und die "Schnurrewieber" los. Später geht es dann zur Fasnetseröffnung auf den Marktplatz - inklusive Rathaussturm. Der Narrennachwuchs hat schon fleißig trainiert für die Hochzeit der Narretei: AUTOR/IN Inès Plume

10:52 Uhr Zwei Streifenwagen für die Narrenpolizei in Ehingen In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) haben die Büttel, die Narrenpolizei der Narrenzunft Spritzenmuck, um 13 Uhr ihren großen Auftritt. Vor der Außenstelle des Landratsamtes des Alb-Donau-Kreises meldet Landrat Heiner Scheffold (parteilos) die beiden alten Autos der Büttel, die Dixis, offiziell an. Eine Tradition, die seit über 60 Jahren gefeiert wird. Die Büttel sorgen dann mit ihren 100 Jahre alten Fahrzeugen für möglichst viel Unordnung in der Stadt. AUTOR/IN Hannah Schulze

10:45 Uhr Ein Huhn für den Ortsvorsteher von Kiebingen Die Kiebinger Butzen mit ihren vielen bunten Flicken müssen heute eine Henne hergeben. Und das hat historische Gründe: Schon 1512 mussten die Einwohner von Kiebingen (Kreis Tübingen) einen sogenannten Bodenzins an die Obrigkeit zahlen. Nun entrichten die Butzen dem Ortsvorsteher eine Steuer für alle Närrinnen und Narren, bevor sie die Herrschaft in Kiebingen übernehmen dürfen. Und zwar nicht in Form von Münzen, sondern einer "Fasnetshear": Sie bringen ihm ein echtes Huhn. Das Huhn der heutigen Fasnet hat sogar schon ein Ei gelegt. An Fasnet gibt es in Kniebingen ein Huhn für den Ortsvorsteher. SWR Friederike Dauser AUTOR/IN Friederike Dauser

10:36 Uhr Stuttgart-Bad Cannstatt: Die Narren übernehmen den Marktplatz Auch in Stuttgart sind jetzt die Närrinnen und Narren los: Der Büttel hat mit seiner Rede auf dem Bad Cannstatter Marktplatz offiziell den närrischen Wochenmarkt eröffnet. Damit ist der Startschuss für den Höhepunkt der Cannstatter Straßenfasnet gefallen. Langsam füllt sich der Platz, auf dem später beim Narrenbaum-Stellen und dann beim Kübelesrennen tausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden. Das närrische Treiben in Bad Cannstatt hat begonnen. SWR Julian Höfer AUTOR/IN Julian Höfer

10:22 Uhr Da bleibt kein Auge zu: Hunderte Narren wecken am Bodensee Am Bodensee ist das Narrenwecken der traditionelle Start in die Fastnacht. Um 5 Uhr sind in Salem-Stefansfeld (Bodenseekreis) die ersten Närrinnen und Narren losgezogen. Auch in Konstanz marschierten Dutzende zum Schnetztor. Dort verwehrt traditionell die Stadtwache den Blätzlebuebe zunächst den Zutritt zur Stadt. Nach einem gemeinsamen "Ho Narro und Siebe Siebe" werden sie dann doch eingelassen. Gegen 7 Uhr kamen dann beim Laternentanz auf dem Augustinerplatz etwa 250 Fastnachtsbegeisterte und Tänzer zusammen und machten ordentlich Stimmung. Auch im Konstanzer Ortsteil Paradies zogen etwa 150 Närrinnen und Narren mit lauter Musik und Fahnen durch die Straßen. In anderen Orten war die Nacht ebenfalls kurz: Auch in Überlingen, Meersburg (Bodenseekreis) sowie Stetten am kalten Markt und Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) und auf der Reichenau (Kreis Konstanz) haben die Narren heute Früh geweckt. Das Narrenwecken in der Bodenseeregion im Video: AUTOR/IN Esther Leuffen Rebecca Lüer Hildegard Eichenhofer

10:13 Uhr Harheimer Michele tragen Mausefalle bei sich Jeder Michele in Hartheim trägt übrigens am linken Hosenbein eine Mausefalle aus Holz. Das geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Da hat ein Hartheimer Bürger, der Maus-Michel genannt wurde, Mausefallen aus dem Ort überall verkauft. Bis nach Paris soll er mit seinen Hartheimer Mausefallen gekommen sein. Die Michele ziehen nach dem Rathaussturm weiter zu den kleinen Narren im Kindergarten, dann werden die Kinder in der Grundschule befreit. Dann fahren sie nach Meßstetten (Zollernalbkreis) und übernehmen dort die Macht im Rathaus. "Kein Erbarmen mit den Obrigkeiten", das ist bis Aschermittwoch das Motto der friedlichen Michele. Fast so niedlich, wie die Michele friedlich aussehen: Die Maus in der Falle am linken Hosenbein eines Michele-Häs. SWR Friederike Dauser AUTOR/IN Friederike Dauser

10:12 Uhr Narren haben die Macht in Hartheim übernommen Fast 50 Michele haben in Hartheim (Zollernalbkreis) das Rathaus gestürmt. Eigentlich sehen die Michele friedlich aus, mit ihrem verschmitzten Lächeln und vielen kleinen Lachfältchen auf der Holzmaske. Aber nun haben sie, begleitet von ihrer Lumpenkapelle, den Nota-Kratzern, den Ortsvorsteher für die Dauer der Fasnet entmachtet. Sogar eine Kanone aus dem Jahr 1937 kam zum Einsatz. SWR-Reporterin Friederike Dauser war mittendrin im Geschehen: AUTOR/IN Friederike Dauser

10:01 Uhr Schluss mit Unterricht: Narren stürmen Schulen in Bad Waldsee In vielen Orten dürfen sich die Schülerinnen und Schüler heute freuen, denn die Narren befreien sie vom Unterricht. So zum Beispiel auch in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg).

Zum Gumpigen Dunstig beschießt die Narrenzunft dort die Schulen mit "Kanonen" - bis die Lehrer aufgeben und eine weiße Flagge hissen. Dann werden die jungen Leute befreit und die Schulleiter und Lehrer gefesselt abgeführt. Unser Reporter vor Ort berichtet im Audio über die Schülerbefreiung: AUTOR/IN Thomas Wagner

9:50 Uhr Hexen in Lauda-Königshofen: Krawattenträger in größter Gefahr In der Altstadt von Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) sind seit 9:11 Uhr rund 25 Hexen los. Sie treiben nicht nur im Rathaus ihr Unwesen, sondern auch in den Läden der Stadt sind Krawattenträger am Vormittag nicht vor ihnen sicher. Und trotz Regen herrscht super gute Stimmung. Die "Schlothegsche" der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi schneiden alle Krawatten ab, die sie in die Finger bekommen können - allen voran vermutlich die des Bürgermeisters Lukas Braun (FDP). AUTOR/IN Juliane Pyper

9:37 Uhr Rathaussturm ohne Rathaus in Waldstetten Der Rathaussturm in Waldstetten (Ostalbkreis) ist eigentlich gar kein Rathaussturm - sondern ein Festplatzsturm. Nachdem das Waldstetter Rathaus derzeit neu gebaut wird und an dem Ort nur eine Baustelle zu sehen ist, weichen die Narren kurzerhand auf den Festplatz aus. Der befindet sich zwischen dem Getränkefachhandel Meyer und dem Gasthaus Rose n' Stoi. Los geht's mit einem Mini-Umzug vom Kirchplatz zu besagtem Festplatz. Start des Umzugs ist - fasnetskonform - um 11:11 Uhr. Es stürmen die Waldstetter Wäschgölten. Am weiteren Programm beteiligen sich die Hopfdohla, die Lachabatscher und die Teenie-Garde. AUTOR/IN Frank Polifke

9:28 Uhr Umfrage: Kann man am frühen Morgen schon Bohnensuppe essen? Am frühen Morgen gab es für alle Närrinnen und Narren auf dem Offenburger Lindenplatz schon 240 Liter Bohnensuppe als Grundlage für den weiteren Tag. Für einige Hästragende gewöhnungsbedürftig - manchen hat es aber auch geschmeckt. Was die Offenburger Narren zu Bohnensuppe am frühen Morgen sagen, hört ihr hier: AUTOR/IN Christine Veenstra