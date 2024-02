Redakteurin und Reporterin Laura Könsler, SWR-Büro Lörrach. SWR Hardy Neumann

Laura Könsler ist multimediale Redakteurin und Reporterin im SWR Büro Lörrach. Kurz vor der Jahrtausendwende kam sie nach Aufenthalten im Schwäbischen und in Deutschlands ältester Stadt Trier zurück in ihre alte Heimat. Sie schreibt für die Online-Nachrichtenseite SWR Aktuell, berichtet in Radio oder Fernsehen für SWR und ARD über alles, was die Region im Dreiländereck Deutschland - Frankreich - Schweiz zu bieten hat. Schwerpunkt ist jedoch der Landkreis Lörrach und hier gibt es immer wieder viel zu entdecken: seien es kommunalpolitische Ärgernisse in den Städten und Gemeinden, Naturschutzprojekte im Kleinen oder im Großen Wiesental oder einfach nette Menschen und ihre Geschichten, die im Markgräflerland oder auf dem Dinkelberg zuhause sind. Am liebsten ist sie unterwegs bei den Menschen und bringt deren Geschichten ins Radio und Fernsehen sowie auf die Onlineseite.