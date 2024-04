Elsässische Initiative spricht von "Mord" an ihrer Regionalsprache

per Mail teilen

Elsässische Mundart soll vom Staat gefördert werden. Das fordert eine Initiative, die ein Manifest verfasst und eine Unterschriftenaktion gestartet hat.

Mit drastischen Worten fordert eine elsässische Bürgerinitiative den Erhalt der Mundart im Elsass. Mit einem Manifest und einer Unterschriftensammlung hat sie sich an den französischen Präsidenten Macron und den französischen Premierminister Attal gewandt.

Die "Bürgerinitiative für Einheit in Vielfalt" (Initiative Citoyenne Alsacienne ICA), wendet sich mit dem Manifest gegen einen befürchteten "Linguizid", also eine gezielte Ausrottung der elsässischen Regionalsprache. Die Sprache könne nur überleben, wenn sie gefördert werde, so die Initiative. Entsprechende Bemühungen könnten die Initiatoren jedoch nicht erkennen.

Am 4. April 1998 gingen Elsässer auf die Straße, um für ihre Mundart zu werben. Rund 300 Menschen haben damals in Straßburg für eine offizielle Anerkennung des Elsässischen protestiert. dpa Bildfunk Rolf Haid (Symbolbild)



Sie fordern deshalb den Staat auf, dem "Sprachmord" ein Ende zu setzen und eine echte Politik zur Wiederbelebung und Wiederherstellung der elsässischen Regionalsprache zu betreiben. Das Manifest haben bislang rund 1.500 Menschen unterschrieben, darunter Politiker und Politikerinnen, Kulturschaffende und Wirtschaftsvertreter.