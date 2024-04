per Mail teilen

In Kürze endet die Bewerbungsfrist für den Alemannischen Poetry Slam im Burghof Lörrach. Junge Slammerinen und Slammer können sich dafür noch bis zum 15. April bewerben.

Bis Mitte April können sich Mundart-Liebhaberinnen und -Liebhaber im Alter von 16 bis 39 Jahren für den dritten Alemannischen Poetry Slam in Lörrach bewerben. Interessierte können eigene Texte in Mundart oder Videos mit einer Länge von bis zu fünf Minuten einreichen.

Seit 2022 gibt es den Alemannischen Poetry Slam. Dieses Jahr findet er erstmals im Burghof Lörrach statt. (c) Naturpark Südschwarzwald

Organisatorin Sabine Dietzig-Schicht vom Naturpark Südschwarzwald macht jungen Leuten Mut: "Es geht nicht um Perfektion. Wir suchen Menschen, die sich mit Dialekt befassen, sich ausprobieren möchten oder einfach Freude an einem Bühnenauftritt in Mundart haben."

Valo Christiansen begeisterte mit ihren Texten bei der Premiere des Alemannischen Poetry Slams. SWR Christoph Ebner

Publikum kürt den Sieger oder die Siegerin des Alemannischen Poetry Slams

Frei Schnauze oder „wie d´Schnure gwachse isch“ auf Alemannisch sollen die Poetry Slammerinnen und Slammer ihre eigenen Texte am 24. Mai im Burghof Lörrach vortragen. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum per Beifall. Der Alemannische Poetry Slam wird vom SWR aufgezeichnet. Bewerben können sich nicht nur Slammerinnen und Slammer aus Deutschland, sondern auch aus dem Elsass und der Nordwestschweiz. Denn der Poetry Slam im Burghof ist Teil eines Drei-Länder-Mundart-Festivals.

Altersgrenze wieder eingeführt

Nachdem beim zweiten Alemannischen Poetry Slam im vollbesetzten Kurhaus von Titisee im vergangenen Jahr die Altersgrenze für die Teilnehmenden aufgehoben war, wollen die Veranstalter den Dichterwettstreit nun wieder auf jüngere Leute beschränken. Damit kehrt der Poetry Slam wieder zur Ausgangslage zurück.

Im vergangenen Jahr fand der Alemannische Poetry Slam im vollbesetzten Kurhaus von Titisee statt. SWR Matthias Zeller

Bei der Premiere 2022 in Kurhaus von Bernau hatten die jungen Slammerinnen und Slammer das Publikum sowohl mit humorvollen als auch tiefsinnigen und traurigen Texten begeistert. In diesem Jahr findet der Alemannischen Poetry Slam im Burghof Lörrach und damit erstmals in einem professionell ausgestatteten Konzerthaus statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Bewerbungen an den Naturpark Südschwarzwald

Die Bewerbungen nimmt der Naturpark Südschwarzwald, der neben der "Muettersproch Gsellschaft" zu den Veranstaltern zählt, unter dieser Mailadresse entgegen: sabine.dietzig-schicht@naturpark-suedschwarzwald.de entgegen.