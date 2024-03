Bombendrohung am Euroairport: Terminal wieder offen

Aufgrund einer Bombendrohung ist am Euroairport Basel-Mulhouse am Freitagmittag das Terminal geschlossen worden. Der Flugbetrieb war vorübergehend eingestellt worden.

Der Euroairport Basel-Mulhouse ist am Freitagmittag wegen einer Bombendrohung vorsorglich evakuiert worden. Gegen 15:30 Uhr wurde das Terminal wieder frei gegeben. Die Fluggäste wurden in dieser Zeit gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft über ihren Flug zu informieren.

Zuletzt gab es im Januar eine Bombendrohung am Euroairport. Auch im Oktober gab es eine Serie. Damals musste das Terminal innerhalb von sieben Tagen vier mal geräumt werden. Das Gebäude wurde jeweils nach einer Durchsuchung wieder freigegeben.

Der Euroairport Basel-Mulhouse informierte auf seiner Onlineseite über die Bombendrohung. Die Fluggäste wurden gebeten sich bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren. SWR

Bereits am Vormittag war der Flughafen Straßburg-Entzheim ebenfalls betroffen. Laut der Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace war hier gegen 10 Uhr eine E-Mail eingegangen, in der Sprengstoff erwähnt wurde. Die Präfektur hatte daraufhin entschieden, den Flughafen räumen zu lassen. In Straßburg ist der Flugverkehr laut der zuständigen Präfektur am Freitagnachmittag inzwischen wieder angelaufen.