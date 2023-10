Der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ist am Freitagnachmittag am zweiten Tag in Folge wegen eines Bombenalarms geschlossen worden. Das Terminal wurde nach Angaben des Flughafens evakuiert.

Der Flughafen in Basel-Mulhouse-Freiburg musste am Freitagnachmittag erneut wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Damit wiederholt sich das Szenario von Donnerstagmittag: Nachdem gegen 13.30 Uhr eine Bombendrohung eingegangen war, die sich später als falscher Alarm herausstellte, wurde das Flughafengebäude evakuiert. Mehrere Hundert Passagiere mussten mit ihrem Gepäck stundenlang vor dem Flughafen warten. Am Abend wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Reisende am EuroAirport sollen sich an ihre Fluggesellschaft wenden

Die Direktion des EuroAirports, der an Basel angrenzt, aber auf französischem Territorium liegt, empfiehlt Reisenden sich wegen ihrer Flüge an die Airlines zu wenden. In einem Tweet der Präfektur heißt es, eine "Dekontamination" sei im Gange, um die Situation zu bewerten. Auch im Schloss Versailles bei Paris und an zwölf französischen Flughäfen sind heute Bombendrohungen eingegangen, nicht überall kam es zu Räumungen.