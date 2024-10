Zur Langen Nacht der Demokratie sind Bürger, Menschen aus Politik, Kultur und Gesellschaft eingeladen, sich auszutauschen und einzubringen. Ein Ort: ein Lörracher Friseursalon.

Zum ersten Mal findet in Baden-Württemberg am Mittwoch eine sogenannte "Lange Nacht der Demokratie" in mehr als 20 Städten und Gemeinden statt. Auch Lörrach ist mit dabei. Bei verschiedenen Veranstaltungen an über 20 Orten wird das Thema Demokratie auf unterschiedlichste Formen vermittelt.

Eine ganz besondere Aktion findet in einem Friseursalon statt: Hier treffen Gemeinderäte auf Bürgerinnen und Bürger. Das Ziel: in entspannter Atmosphäre über Stadtpolitik plaudern. Außerdem gibt es Gesangseinlagen. Die "Lange Nacht der Demokratie" wurde von einem breiten Aktionsbündnis ins Leben gerufen und ist von der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) organisiert.

Frischer Haarschnitt trifft auf Stadtpolitik

Was läuft schief und was klappt wie am Schnürchen? Genau diese Fragen können interessierte Bürgerinnen und Bürger an der Langen Nacht der Demokratie in einem Friseursalon direkt an die Stadträte aus dem Lörracher Gemeinderat stellen. Im Friseursalon in der Innenstadt sollen sie die Chance bekommen, ihre Meinung sagen zu können, so die Veranstalter.

SWR-Reporterin Ina Held berichtete live im Fernsehen für die Sendug SWR Aktuell aus einem Lörracher Friseursalon von der "Langen Nacht der Demokratie":

In insgesamt acht Slots treffen hier Bürgerinnen und Bürger auf ihre Lörracher Politikerinnen und Politiker. Der neue Look ist dabei für Bürger und Bürgerinnen kostenlos. Beim Kundenwechsel singt ein Jazzchor vierstimmige Lieder. Die fünf Barbiere sind Sänger aus dem Chor "Flat&Co". Dass sie zusammen musizieren, geht aus der Tradition des Barbershopgesangs hervor.

Über 20 Veranstaltungen rund um das Thema Demokratie

An der "Langen Nacht der Demokratie" laden über 20 Veranstaltungen in der Lörracher Innenstadt ein, sich zu begegnen und auszutauschen. Das Ziel: über Demokratie diskutieren, zuhören und sich kreativ beteiligen, so der Veranstalter. Die "Lange Nacht der Demokratie" wurde um 17 Uhr auf dem Alten Marktplatz in Lörrach eröffnet. Bis Mitternacht sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, die verschiedenen Veranstaltungen an ihren Orten zu entdecken, mitzumachen und die Demokratie zu feiern.

"Lange Nacht der Demokratie" gibt es seit 2012

Die "Lange Nacht der Demokratie" ist nicht neu: Alle zwei Jahre findet ergänzend zum Tag der Demokratie am 21. September in der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit die "Lange Nacht der Demokratie" statt. Zum ersten Mal überhaupt gab es sie in Augsburg im Jahr 2012 - mit dem Ziel, Begegnungen zu schaffen und die Bedeutung von Demokratie zu reflektieren. Im Jahr 2024 findet zum ersten Mal auch in Baden-Württemberg die "Lange Nacht der Demokratie" statt.