Wochenrückblick: Blitzlichtgewitter zum Ferienstart - vom Urlaubsschnappschuss zum Lärm-Blitzer-Bild

Wenn Tourismus zur Tortur wird, wie das perfekte Urlaubsbild klappt und von Fotos, die eher weniger beliebt sind - pünktlich zum Ferienstart. Der Wochenrückblick für Freiburg und Südbaden.

Hallo ihr Lieben, ich bin Samantha Happ, Reporterin im SWR-Studio Freiburg. Pünktlich zum Start der Schulferien streifen wir uns gemeinsam die Hawaii-Hemden über, lehnen uns im Liegestuhl zurück und schauen entspannt auf diese Woche zurück:

"Ich dachte in Freiburg scheint immer die Sonne?", moniert eine Touristin neulich am Freiburger Münster. Der Sommer ist in diesem Jahr eher im Stil der Deutschen Bahn unterwegs - verspätet und mit Unterbrechungen. Außerdem gilt in diesem Juli: Pilze sammeln im Wald statt Fußpilz sammeln im Freibad. Nichtsdestotrotz kommen die Touristinnen und Touristen in diesen Tagen zu Tausenden nach Freiburg. Aus dem Stimmengewirr in der Innenstadt hört man "do vorne rechts chunnets zum Münster", "il faut absolument manger une saucisse à la cathédrale" (Allez Münsterwurst!) und "de ahí vienen los buenos futbolistas de Alemania" (Vamos SC!)* - oder so ähnlich. (*Die Redakteurin kann nicht garantieren, immer alles zu 100 Prozent richtig verstanden zu haben - vielleicht ging es auch links zum Münster ;))

In dieser Woche demonstrieten in Spanien Einheimische gegen "Overtourism". picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ausgerechnet spanische Urlauberinnen und Urlauber sind nach Menschen aus der Schweiz und Frankreich auf Platz drei der Übernachtungsgäste in Freiburg. Im letzten Jahr machten sie fast 47.000 der insgesamt mehr als zwei Millionen Übernachtungen in Freiburg aus. Während es in Freiburg meistens noch "Bienvenido, ahí geht's zur Schwarzwälder Kirschtorte" heißt, werden Touristinnen und Touristen in vielen spanischen Städten zur Zeit mit Wasserpistolen beschossen, mit Plakaten und Bannern herzlich NICHT willkommen geheißen und sind Anlass für Protestzüge mit Tausenden von Menschen in den Innenstädten beliebter Urlaubsregionen.

Protest auch in Frankreich und Freiburg

Aber nicht nur dort, gehen die Einheimischen auf die Barricadas. Auch im idyllischen Riquewihr an der elsässischen Weinstraße sagt der Bürgermeister jetzt "Non, non, non!" und will gegen die vielen Ferienwohnungen vorgehen - immerhin machen sie ein Viertel der Wohnungen in dem kleinen Ort aus und sind damit ein Problem für die Dorfgemeinschaft.

Gedrücke und Geschiebe über den Münstermarkt, nur noch im Schleichschritt durch die Innenstadt und lange Wartezeiten auf einen Platz im Café - gar nicht erst an die zahlreichen Ferienwohnungen zu denken, wo Wohnraum in Freiburg doch so knapp ist. Jetzt ist die Geduld der Freiburger und Freiburgerinnen gefragt. Zumindest bei denen, die in den Ferien zu Hause bleiben.

Zwar othografisch nicht ganz korrekt, aber die Botschaft an einer Hauswand in einer Gasse nahe dem Freiburger Münster ist deutlich. Mario Miguel Omonte Ramos

Gleichzeitig lässt der Tourismus ganz schön die Kassen klingeln. 2023 kamen mit und durch den Fremdenverkehr mehr als 812 Millionen Euro in die Stadt.

Über die Ferienwohnungen in Riquewihr berichtete Dreiland Aktuell am 20.Juli 2024.

Pssst! Lärm-Blitzer in der Schweiz

Quietschende Reifen, wummernde Bässe und aufheulende Motoren: Was sich liest wie eine kurze Zusammenfassung von The Fast & The Furious zeichnet das Bild oder eher den Sound vieler Straßen. Auto- und Motorradfahrerinnen und -fahrer, die mit maximaler Drehzahl und maximalem Sound maximale Aufmerksamkeit bekommen wollen, bekommen im Kanton-Baselland noch ein Blitzlichtgewitter oben drauf.

Wieviel Dezibel? Ein Lärmblitzer soll im Kanton Baselland künftig mehr Ruhe in den Verkehr bringen. picture-alliance / Reportdienste Oliver Berg

Dort wird nämlich der erste Lärmradar in der Schweiz getestet. "Die Straße liegt am Challpass, der vom Laufen- ins Leimental führt und vor allem am Wochenende bei Töfffahrerinnen und Sportwagenbesitzern beliebt ist", schreiben die Kolleginnen und Kollegen vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Töfffahrerinnen und -fahrer klingt viel zu herzig für so eine nervige Angewohnheit. Der Lärm-Blitzer misst beim Vorbeifahren den Motorenlärm und macht ein Foto. Da es in der Schweiz aber noch keine Obergrenze für Lärm gibt, werden erstmal keine Bußgelder fällig.

Lärm-Blitzer - auch eine Option für das Sportwagen-Mekka Deutschland? Ein neues Gerät, mit dem sich Freiburg weiterhin den Titel als eine der Blitzerstädte in Deutschland sichern kann? Eine Umfrage des Umweltbundesamtes 2020 zeigte immerhin, dass sich 76 Prozent der Befragten durch Straßenlärm belästigt fühlten. Der ADAC geht allerdings davon aus, dass das Problem der dröhnenden Auto-Poser durch fest installierte Lärm-Blitzer nur verlagert werde, weil die Standorte schon bald bekannt wären. Außerdem gibt es in Deutschland bisher keine einheitliche Regelung, wie laut ein Auto sein darf. Der Grenzwert hänge von der Motorleistung und dem Gewicht ab, PS-starke Sportwagen dürften aber regulär sogar ein bisschen lauter sein. Also vermutlich erstmal viel Lärm und noch mehr normale Blitzer in Freiburg.

Über die Lärm-Blitzer in der Schweiz berichteten die SWR4 Regionalnachrichten am 24. Juli 2024.

Cheese ääähhh Bibbeliskäääs: Exotische Urlaubsfotos für Dahoimbliebene

Von Posern zu Posen: Nämlich denen, für das perfekte Urlaubsfoto. Kopf abgeschnitten, Finger im Bild oder einfach eine unspektakuläre Naturlandschaft, die ein einsames und unbeachtetes Dasein in den digitalen Fotoalben unserer Smartphones fristen wird. Damit ist Schluss mit dem richtigen Schuss - der Experte weiß, wie es geht.

Plätze für traumhafte Fotos bietet unser wunderschönes Freiburg ja genug. Mit einem Drink im Freiburger Bächle, ein Foto mit Spiegelung an der Freiburger Unibib, mit dem Radl über die blaue Brücke, der Sonnenuntergang vom Freiburger Schlossberg und natürlich mindestens ein Foto mit einer langen Roten vor dem Freiburger Münster. Das dürften zweifelsohne die Freiburg Klassiker sein.

Für ein bisschen Abwechslung im Insta-Feed muss man allerdings nicht weit reisen. Wie wäre es mit Japan, Mammutbäumen, der Toskana oder Florida? Statt langer Flüge fast alles in ein paar Minuten mit dem Radl erreichbar:

Ein Stück Japan in Freiburg

Etwa der Japanische Garten im Freiburger Seepark: Kirschbäume, idyllische Steinpfade, ein kleiner Wasserfall mit Bachlauf und charmante Laternen straight aus Japan.

Riesenbaum Waldtraut

Auch die liebe Waldtraut steht den Kapokbäumen im Regenwald in Sachen Imposanz in nichts nach: Die 106 Jahre alte Douglasie gilt mit ihren 67 Metern als höchster Baum Deutschlands und steht bei einem Fotoshooting auch garantiert still. Zu finden ist die im Mühlenwald oberhalb von Günterstal.

Freiburger Everglades

Freiburg statt Flordia - reimt sich zwar auf Nil, bevorzugt aber den Freiburger Gewerbekanal. Das Freiburger Krokodil für das perfekte Foto aus dem Abenteuerurlaub. In diesem Sinne: See you later, Alligator; see you in a while, Crocodile!

Das Freiburger Krokodil im Gewerbekanal beim Feierling Biergarten. SWR Samantha Happ

Über das perfekte Urlaubsfoto berichtete die Landesschau Baden-Württemberg am 23. Juli 2024.

