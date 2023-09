Schulfächer, die wir schon immer mal haben wollten, und das wohl beste Mensarezept aus Freiburg. Der Wochenrückblick für Freiburg und Südbaden.

Hallo, ich bin Paula Zeiler, Reporterin im SWR-Studio Freiburg. Was war diese Woche so los, zwischen Offenburg, Freiburg und dem Dreiland? Ich nehme euch mit:

Als ich zur Schule gegangen bin, waren für mich Literatur oder Ernährungslehre absolute Exoten. Ganz wild wurde es dann während der Projektwochen, in denen man Karate oder Batik lernen konnte. Hier im Schwarzwald können Schülerinnen und Schüler aktuell im Unterricht sogar Tuba oder Horn lernen. Denn in Waldau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat eine Grundschule den Musikunterricht jetzt regional interpretiert und eine Bläserklasse ins Leben gerufen. Eine Idee von der auch der lokale Musikverein profitiert. Ein regelrechter Blasmusik-Hype ist bei Titisee-Neustadt ausgebrochen. Aber können auch städtische weiterführenden Schulen ihre Schulfächer so kreativ gestalten?

Gesamtschulen bieten Backen, Gärtnern oder Basketball an

Vielleicht haben Ganztagsschulen da mehr Spielraum? Ja, das haben sie, bestätigt mir Thomas Hartwich direkt. Er ist Schulleiter an der Vigeliusschule II in Freiburg - einer Gesamtschule mit vier Tagen Nachmittagsunterricht. Und genau da verstecken sich die Möglichkeiten, denn im sogenannten Wahlpflichtbereich können sich die Schulen bei ihrem Angebot richtig austoben. Einen Nachmittag in der Woche können die Schülerinnen und Schüler im Garten arbeiten, Basketball spielen oder Töpfern lernen - die Wahl ist frei. Dafür gibt's am Ende des Jahres (leider) keine Noten, aber die Teilnahme wird attestiert. Anders als bei einer klassischen Schul-AG ist der Wahlpflichtbereich zwar frei in der Auswahl, muss aber belegt werden.

Win-Win für Vereine und Schulen

Von dem Wahlpflichtbereich profitieren wie in Waldau auch die regionalen Vereine. An der Vigeliusschule II haben beispielweise schon die SC-Frauen das Fußballtraining unterrichtet. Aktuell organisiert der Schachverein einen Kurs. Er wird überraschend stark besucht, erzählt mir Schulleiter Hartwich. Besonders bei nischigeren Angeboten wie Boxen ist die Schule dankbar für externe Trainerinnen und Trainer.

So ein neues Schulfach mit richtigen Noten und eigens dafür angestellten Lehrern scheint für eine einzelne Schule aber ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Im Gespräch mit Thomas Hartwich fallen deswegen oft die Wörter "Bürokratie" und "Bildungsplan". Das heißt: Auch wenn eine Schule gerne das Schulfach "Nachhaltigkeit" hätte, muss die Initiative vom Kultusministerium des Landes kommen. Denn das ist für den Bildungsplan und die Lehrerwochenstunden verantwortlich.

Wie wäre es mit Insektenkunde oder einem Programmierkurs?

Wie wäre es mit kreativen Fächern wie Insektenkunde, Gebärdensprache oder Baumhausbauen? Schreibt mir eure Ideen doch gerne per E-Mail an online.studiofreiburg@swr.de. Bei meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Studio Freiburg habe ich auf jeden Fall schon nachgefragt. Hört doch mal rein:

Über die Bläserklasse im Schwarzwald berichtete die Landesschau Baden-Württemberg am 19. September 2023.

Seit über zehn Jahren gibt es dank dem Verein "Mountainbike Freiburg" immer mehr Mountainbike-Trails in Freiburg. Der Verein pflegt die Trails und dokumentiert die Lage und den Zustand der Strecken. Weshalb ich jetzt weiß, dass momentan an der Strecke "Hubbelfuchs" am oberen Teil nach den Kurven wohl ein umgestürzter Baum liegt. Der "Hubbelfuchs" ist eine weitgehend natürliche Strecke und fällt unter die Kategorie "legaler Trail". Angelegt hat ihn der Freiburger Mountainbike-Verein in Kooperation mit Forst BW. Die festen Strecken schützen Tiere und warnen (Umher-)Wandernde. Denn ein Mountainbikefahrer fährt im Gelände im Schnitt 10-15 km/h - in der Abfahrt noch einmal weitaus mehr.

In Rheinland-Pfalz gibt es ausgewiesene Mountainbike-Touren die aufrgund ihrer Gefährlichkeit nur in eine Richtung befahren werden dürfen. www.inmedia.info

Mehr Sicherheit mit legalen Trails

Nicht selten ist ein Mountainbikefahrer schnell an mir vorbei gebraust, meistens beim Wandern tief im Schwarzwald. Wo sich Wanderer und Vierrad-Fahrer oft einen Weg teilen. Legale Trails sind nämlich nicht die Regel. In Todtnau habe ich zum Beispiel nur die Mountainbike Übungsstrecke "Longhorn Ride" gefunden, die aus Holzrampen und -brücken besteht.

Forst BW will das Freiburger-Modell jetzt ausweiten und in fünf von 21 Forstbezirken legale Trails anlegen. Die soll man anhand von Beschilderung erkennen. Entwickelt wurde das Konzept zusammen mit den Expertinnen und Experten von der Deutschen Initiative Mountainbike. Los gehen soll es in den Forstbezirken Hochschwarzwald, östliche Alb, Schurwald bei Göppingen, Schwäbisch-Fränkischer Wald und Ulmer Alb. Wie findet ihr das?

Über das Mountainbike-Projekt von Forst BW berichtete SWR4 Baden-Württemberg in Südbaden aktuell am 21. September 2023.

Ein Schnitzel steht in den städtischen Grundschulen in Freiburg nicht mehr auf dem Speiseplan. Denn seit diesem Schuljahr gibt es in den Kitas und Grundschulen der Stadt Freiburg kein Fleisch mehr. Auch in den weiterführenden Schulen gibt es drei Veggi-Days. Jetzt hat das neue Schuljahr begonnen und das Thema hat die Medien mehr beschäftigt als die Eltern. Aber wie sieht das bei den großen "Kindern" in den Freiburger Mensen aus?

Mensa-Feeling für Zuhause

Das Studierendenwerk ermittelt nämlich akribisch, welche Gerichte bei den Studis am besten ankommen. Einmal jährlich gibt es sogar eine Woche in der nur die Lieblingsgerichte angeboten werden. 2023 bildeten die Top 3 ausschließlich vegetarische Gerichte, darunter "Reibekuchen mit Apfelmus" oder "Apfelstrudel mit Vanillesauce". Unter den herzhaften Gerichten waren das "Vegetarische Geschnetzelte in Champignon-Rahmsauce mit Kartoffelrösti", die "Scharfe Asiasuppe mit Gemüse, Kokosmilch und Bio-Tofu" oder das "Ofengemüse mit Avocado-Dip".

In den Mensen des Studierendenwerks wird täglich für tausende Studis, Mitarbeitende und Gäste gekocht. Der Anspruch: Genug, macht satt und schmeckt. An den beliebtesten Gerichten muss ja etwas dran sein, deswegen habe ich mir eins der Rezepte erfragt. Also wer einmal selbst Lust auf GUTES (veganes) Mensaessen hat, kann sich an diesem Rezept einmal ausprobieren:

Über das vegetarische Schulessen berichtete SWR4 Baden-Württemberg in Südbaden aktuell am 18. September 2023.

