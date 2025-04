per Mail teilen

Nahaufnahmen der Sonne in hoher Qualität, so detailliert wie noch nie. Aufgenommen vom größten Sonnenteleskop der Welt auf Hawaii. Möglich macht das eine Freiburger Technik.

Auf Hawaii wurden spektakuläre Bilder von der Sonne aufgenommen. Das größte Sonnenteleskop der Welt hat die Nahaufnahmen eingefangen. Möglich wurde das durch ein neues Instrument, das Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Sonnenphysik in Freiburg entwickelt und gebaut haben. Das Sonnenlicht soll mit dem neuen Instrument so präzise wie noch nie zuvor analysiert werden.

Bilder gelten als Meilenstein für Sonnenforschung

Das weltweit größte Sonnenteleskop, das "Daniel K. Inouye Solar Telescope", steht auf einem Vulkan auf Hawaii. Zu ihm gehört auch ein deutsches Instrument, der Visible Tunable Filtergraph (VTF). Entwickelt wurde das Instrument am Institut für Sonnenphysik in Freiburg. Für Matthias Schubert, VTF-Projektwissenschaftler in Freiburg, ist es sozusagen das Herz des Sonnenteleskops.

Nach 15 Jahren Entwicklunsgzeit stehe das Instrument nun endlich an seinem Bestimmungsort, so Matthias Schubert. Mit dem VTF sei es möglich, verschiedene Wellen und Schwingungen im Licht der Sonne zu messen und sichtbar zu machen. Es ermöglicht eine Auflösung, die zehn Kilometern pro Pixel entspricht. Das VTF wiegt etwa 5,6 Tonnen. Seine Grundfläche entspricht etwa einer kleinen Garage, die aber zwei Stockwerke hoch ist.

VTF aus Freiburg noch in der Testphase

Noch befindet sich die Technik aus Freiburg in der Testphase. Es hat aber schon jetzt für besonders detaillierte Fotos von der Sonne gesorgt. Die Nauaufnahmen zeigen winzigste Details der Sonnenoberfläche. Zu sehen ist ein dunkler Sonnenfleck mit seinem feinstrukturierten Randbereich. Sonnenflecke überziehen die Oberfläche der Sonne mal mehr, mal weniger häufig, so das Max-Planck-Institut in einer Mitteilung.

Sonnenforscher bezeichnen die neuen Bilder als Meilenstein, teilte das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen dem NDR mit. Die Auflösung der Bilder soll im späteren Forschungsbetrieb noch weiter steigen.