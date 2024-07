Schaden in Millionenhöhe: Lagerhalle in Lahr komplett ausgebrannt

In einem Firmengebäude in Lahr (Ortenaukreis) ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt, die Polizei rechnet mit einem Schaden in Millionenhöhe.

In Lahr (Ortenaukreis) steht seit den frühen Morgenstunden ein Firmengebäude in Vollbrand. Ein Mitarbeiter in der Nachtschicht wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach war das Feuer am Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr in einer Lagerhalle im Industriegebiet nahe beim Lahrer Flugplatz ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch an, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gebäude komplett zerstört Die Flammen hätten die komplette Lagerhalle zerstört, die Polizei spricht von einem "Totalschaden" im siebenstelligen Bereich. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher unklar. Die Feuerwehr löscht den Großbrand einer Lagerhalle. Marco Dürr / EinsatzReport24