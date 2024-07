Innerhalb von zwei Wochen sind in Lahr die Leichen zweier Männer gefunden worden. Es soll sich um Wohnungslose handeln. Es gibt keine Hinweise, dass sie getötet wurden.

In Lahr (Ortenaukreis) sind innerhalb von zwei Wochen zwei Leichen entdeckt worden. Die Leiche des jüngeren Mannes ist am Donnerstag in einem Bach im Stadtteil Langenwinkel gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, galt der 38-Jährige seit dem 5. Juli als vermisst. Seine Leiche soll schon längere Zeit in dem Bach gelegen haben. Sie wurde durch Feuerwehrleute geborgen.

Erste Leiche vor zwei Wochen in der Nähe gefunden

Bereits vor zwei Wochen war auf einer Wiese in der Nähe die Leiche eines 57-Jährigen gefunden worden. Beide Männer stammen laut Polizeiangaben aus Litauen.

Beide Männer lebten draußen

Die Männer sollen auf der Wiese im Bereich der Industriestraße in Lahr, an der auch die Leiche des 57-Jährigen gefunden wurde, gelebt haben. Laut Polizei waren sie zuletzt wohnungslos. Zuvor hatten sie offenbar gemeinsam in einer vom Arbeitgeber gestellten Wohnung in der Nähe der Wiese gewohnt. Doch dann hätten die beiden ihre Bleibe wegen beruflicher Probleme verlassen müssen, hieß es.

Offenbar kein Fremdverschulden

Zur Ermittlung der genauen Todesursachen wurde die Obduktion der beiden Leichen veranlasst. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.