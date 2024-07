per Mail teilen

Seit einer Woche sind sie weg. Die Polizei geht von Diebstahl aus. 80 Hasen sind aus einem Hotel-Gehege in Löffingen (Breisgau-Hochschwarzwald) entwendet worden. Das Motiv?

Rund 80 Hasen sind aus dem Gehege eines Hotels in Löffingen verschwunden. Ausbruchsspuren gibt es keine, so dass die Polizei von Diebstahl ausgeht. Er soll sich am helllichten Tag ereignet haben. Die Hintergründe sind zunächst unklar.

Polizei sucht heiße Hasen-Spur

Die Tiere gelten seit dem 15. Juli als verschollen, aber erst jetzt sei die Polizei informiert worden, sagte ein Sprecher. Das Gehege befindet sich den Angaben nach in der Nähe des Eingangs zu einem Tierpark. Es sei umzäunt, aber nicht von oben verschlossen. Das mögliche Motiv für einen Hasendiebstahl in dieser Größenordnung gibt den Ermittlern Rätsel auf.

Der Fachdienst Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg verfolgt den Fall. Es werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise zu dem mysteriösen mutmaßlichen Diebstahl nimmt der Polizeiposten Löffingen entgegen oder der Fachdienst Gewerbe/Umwelt unter der Telefonnummer 0761/21689200.