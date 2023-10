Abwarten statt abheben hieß es am Donnerstag erneut für Hunderte von Fluggästen am EuroAirport bei Basel. Das Terminal wurde am Mittag aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ist am Donnerstagmittag erneut geräumt worden. Aus Sicherheitsgründen, wie es in einer Durchsage auf dem EuroAirport hieß. Alle Fluggäste und Besucher sowie Mitarbeitende des binationalen Flughafens in Grenznähe verließen daraufhin das Gebäude. Es war bereits die vierte Räumung des Terminals innerhalb von sieben Tagen.

Die Fluggäste reagierten nach SWR-Beobachtung gelassen auf die Aufforderung, das Gebäude zu verlassen. Am späten Nachmittag gab es Entwarnung, das Terminal wurde freigegeben, Maschinen durften wieder starten.

Flughafen hat schon Routine bei Evakuierung

Der Flughafen war nach den Erfahrungen der letzten Tage gut auf die Lage vorbereitet. Vor dem Gebäude befinden sich seit den vergangenen Evakuierungen mobile Toilettenhäuschen, ein Bus bringt Fluggäste nach Saint-Louis, wo sie sich im Warmen aufhalten können. Die Zufahrtsstraße zum EuroAirport wurde gesperrt.

Der Euroairport ist mittlerweile gut auf Räumungen vorbereitet SWR Katharina Seeburger

Nach Informationen von Mitarbeitenden vor Ort hat die Durchsuchung des Gebäudes bei den vergangenen Malen bis zu drei Stunden gedauert. Danach konnten die Reisenden den Flughafen wieder betreten. Die Fluggäste wurden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen.

Ein Bus bringt Fluggäste nach Saint Louis, wo sie sich aufwärmen können. SWR Katharina Seeburger

Weitere Flughäfen in Frankreich geräumt

In Frankreich wurden drei weitere Flughäfen am Donnerstag geräumt. Betroffen seien auch Bordeaux, Tarbes und Pau gewesen, hieß es in Flughafenkreisen. In der vergangenen Woche hatte es insgesamt 70 Fehlalarme an französischen Flughäfen gegeben. Nach Angaben von Verkehrsminister Clément Beaune stammten die meisten von einer einzigen E-Mail-Adresse, deren Spur in die Schweiz führe. In 60 Fällen werde ermittelt.

Höchste Alarmstufe in Frankreich

In Frankreich gilt seit einem islamistisch motivierten Anschlag auf einen Lehrer in Arras die höchste von drei Alarmstufen. Auch das Pariser Louvre-Museum und das Schloss von Versailles wurden mehrfach nach Drohungen geräumt. Jüdische Einrichtungen und Schulen werden derzeit verstärkt bewacht. Hintergrund sind die Spannungen infolge des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas.