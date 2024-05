Bei einem Unfall mit einem Maiwagen-Anhänger sind im südbadischen Kandern rund 30 Menschen verletzt worden. Mehrere Menschen erlitten laut Polizei schwere Verletzungen.

Im südbadischen Kandern (Kreis Lörrach) sind am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Maiwagen-Anhänger nach bisherigen Erkenntnissen rund 30 Menschen verletzt worden. Der Rettungsdienst bezifferte die genaue Zahl auf 29, drei davon seien schwer verletzt worden. 20 von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Einsatzleiter Simon Redling. Die Verletzten hätten sich Schädel-Hirn-Traumata, Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche oder Stauchungen zugezogen. Die Menschen seien in einer Linkskurve aus dem Anhänger gefallen, als dieser auf die Seite gekippt sei, so die Polizei.

Die drei Schwerverletzten seien mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Sieben Menschen seien mittelschwer verletzt worden. Insgesamt hätten sich auf dem Gespann 40 Personen befunden, so Redling.

Maiwagen-Unfall mit vielen Verletzen: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 13 Uhr ereignet. Der Anhänger sei von einer landwirtschaftlichen Maschine gezogen worden und in einer Linkskurve umgestürzt, so die Beamten. Die genaue Ursache sei noch unklar. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Unfallursache und den Hintergründen aufgenommen. Gegen den Fahrer werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Für die Ermittlungen habe die Polizei auch Übersichtsaufnahmen des Unfallortes mit einer Drohne gemacht.

Warum genau der Maiwagen, der von einem Traktor gezogen wurde, umkippte, sei noch unklar. Zu schnell sei das Gespann aber nicht gewesen, es habe bei dem Unfall fast gestanden, so ein Sprecher der Polizei. Man gehe eher davon aus, dass die Neigung an der Unfallstelle eine Rolle gespielt haben könnte.

SWR-Reporterin Chris Libuda berichtete live von der Unfallstelle in Kandern für SWR Aktuell:

Viele Verletzte nach Unfall mit Traktor und Anhänger am 1. Mai

Bei den Insassen handele es sich um eine Freundesgruppe aus den umliegenden Gemeinden, so die Polizei weiter. Die Gruppenmitglieder seien alle zwischen 20 und 25 Jahre alt. Kinder hätten sich auf dem Wagen keine befunden.

22 Verletzte seien der Polizei inzwischen namentlich bekannt, einige Leichtverletzte hätten den Unfallort verlassen, bevor die Polizei ihre Daten habe aufnehmen können, so ein Polizeisprecher.

Rund 30 Menschen wurden verletzt, als dieser Maiwagen-Anhänger in Kandern im Kreis Lörrach umkippte. SWR Foto: Freiwillige Feuerwehr Kandern

Rettungskräfte aus der Schweiz helfen in Kandern

Der Wagen mit dem Anhänger war von Malsburg aus in Richtung Kandern unterwegs. Mehrere Rettungshubschrauber, unter anderem auch aus der benachbarten Schweiz, waren im Einsatz. Rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.