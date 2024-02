per Mail teilen

Tausende Narren waren am Wochenende in Riedlingen (Kreis Biberach) unterwegs. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hatte zum großen Landschaftstreffen mit über 40 Zünften eingeladen.

In Riedlingen im Kreis Biberach fand am Wochenende das "Landschaftstreffen Donau" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) statt. Die Veranstalter begrüßten tausende Narren und Zuschauer. Über 40 Narrenzünfte zogen beim großen Narrensprung am Sonntag durch die Stadt.

Das närrische Treiben in Riedlingen ging bereits am Samstagnachmittag los. Auf dem Marktplatz gab es närrische Musik. Sobald es dunkel war, erschien der Gole, die große Hauptfigur der Riedlinger Fasnet. Der Abend in der Innenstadt stand im Zeichen von Brauchtum und Show. Die Nacht werde zum Tag, sagte der Zunftmeister der Riedlinger Gole-Zunft Thomas Maichel. Auch in Gasthäusern, Besenwirtschaften und Zelten tobte das Fasnetsleben.

Großer Narrensprung der VSAN und Rekordfoto am Sonntag in Riedlingen

Am Sonntag zogen Hästräger beim großen Narrensprung mit viel Musik durch die Stadt an der Donau. 41 Zünfte mit rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren angemeldet. Zu dem Umzug erschienen zusätzlich etwa 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und die versammelten sich alle um 12 Uhr auf dem Marktplatz für ein rekordverdächtiges Foto. Von einer Drehleiter der Riedlinger Feurwehr aus konnte mit einer Spezialkamera der ganze Platz überblickt werden. Das "goliantische" Foto der Superlative soll in die Annalen der Riedlinger Gole und aller beteiligten Zünfte eingehen.

Bietinger Bachrosen - Kleiner Ort mit großer Fastnachtstradition

In Sauldorf-Bietingen (Kreis Sigmaringen) feierte der Brauchtumsverein Bachrose sein 75-jähriges Jubiläum. In dem kleinen närrischen Ort mit 220 Einwohnern hat der Narrenverein 160 Mitglieder. Die wichtigste Figur der Bietinger Fastnacht ist die Bachrose, benannt nach dem Rosenbach, der durch den Ort fließt. Begleitet und gepflegt werden die Bietinger Bachrosen von den Gärtnern mit Holzmasken. Freitag Nacht begann die Jubiläumsfeier mit einem Nachtumzug, am Sonntag waren 40 Gruppen mit rund 3.000 Hästrägern zum Jubiläumsumzug nach Bietingen eingeladen.