Am Fastnachtsdienstag hat in Riedlingen (Kreis Biberach) das traditionelle Froschkuttelnessen stattgefunden. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war dabei.

In Riedlingen im Kreis Biberach wurde am Fastnachtsdienstag wieder das traditionelle Froschkuttelnessen veranstaltet. Vor Ort war auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Begonnen hat die närrische Tradition mit einer Männer-Polonaise durch die Straßen der Riedlinger Innenstadt. Im Rathaus angekommen, gab es für die Männer der Narrenzunft dann Wein und die traditionellen Froschkutteln.

Anders als der Name es vermuten lässt, bestehen die Kutteln nicht etwa aus Fröschen, sondern aus Innereien, vor allem vom Rind. Diesen Höhepunkt der Riedlinger Fastnacht gibt es nach Angaben der Narrenzunft Gole seit dem Jahr 1829.

"Wir Schwaben sagen, man kann's essen."

Der Ministerpräsident hat sich am Morgen die schwäbische Spezialität schmecken lassen. Er ist Stammgast bei der Riedlinger Tradition. Für ihn sei es ein Gefühl der Beheimatung, erklärte er.

Winfried Kretschmann war schon häufig beim Froschkuttelnessen in Riedlingen dabei. dpa Bildfunk Felix Kästle

Männer und Frauen feiern in Riedlingen zunächst unter sich

Am Fastnachtsdienstag feiern Männer und Frauen in Riedlingen zunächst traditionell unter sich. Das heißt: Frauen haben keinen Zugang zum Saal. Sie tanzen in den sogenannten Hemdglonkern - also in weißen Nachthemden und -mützen - aber später vor dem Rathaus.

Der Ministerpräsident verlässt über eine Rutsche das Rathaus. SWR

Die Männer verlassen nach dem Essen das Rathaus über eine Holzrutsche und werden dort von den Frauen empfangen. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Froschkuttelnessen in Riedlingen zuletzt vor drei Jahren in der traditionellen Form stattgefunden.