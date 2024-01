Mit Konfetti und Karbatschen: Großes Narrentreffen in Weingarten

per Mail teilen

Zehntausende Narren und Schaulustige: An diesem Wochenende verwandelt sich das oberschwäbische Weingarten in eine Hochburg der Fastnacht. Gefeiert wird ein großes Jubiläum.

Ein dreitägiges Narrentreffen der Superlative steht der Stadt Weingarten (Kreis Ravensburg) ins Haus. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) feiert von Freitag bis Sonntag ihr 100-jähriges Bestehen in der Stadt. Organisiert wird das große Narrenfest von der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden jeden Tag erwartet. Höhepunkte sind zwei Narrensprünge sowie eine Weltmeisterschaft im "Schnellen mit der Karbatsche". Die VSAN zählt mehr als 70.000 Mitglieder. 68 traditionell ausgerichtete Narrenzünfte gehören dazu.

Eröffnet wird das Fest mit einem kleinen Narrensprung am Freitagabend in der Innenstadt von Weingarten. Am Samstagmittag ziehen die Mitgliedszünfte der Landschaft "Oberschwaben-Allgäu" durch die Stadt. Es gibt Brauchtumsvorführungen sowie einen abendlichen Fackelumzug. Hier gibt es das ausführliche Programm.

Ein weiterer Höhepunkt beim Narrentreffen in Weingarten ist der Große Narrensprung am Sonntag mit bis zu 12.000 Narren aus ganz Baden-Württemberg. Beteiligt sind alle 68 Zünfte der VSAN, Fanfarenzüge und Musikkapellen.

Am Samstag steht auch eine Weltmeisterschaft im "Schnellen mit der Karbatsche" auf dem Programm. Eine Karbatsche ist eine geflochtene Peitsche. Das Knallen der Karbatschen ist ein zentrales Element der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, verwurzelt im traditionellen Hirtenleben. Das Knallen soll böse Geister vertreiben. Bei der WM auf dem Klosterhof der Weingartener Basilika werden Körperhaltung, Peitschenführung, Knallentwicklung und Takt bewertet, heißt es von den Veranstaltern.

Ein Narr der Plätzlerzunft aus Weingarten (Kreis Ravensburg) schnellt mit seiner Karbatsche. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Felix Kästle

Das große Narrentreffen stellt die 25.000-Einwohner-Stadt Weingarten und die Veranstalter vor einige Herausforderungen. Täglich werden laut VSAN 25.000 Menschen erwartet. 4.000 Übernachtungen in Massenquartieren und Hotels von Bad Waldsee bis Friedrichshafen und Wangen im Allgäu seien bereits gebucht, teilte ein Sprecher mit. Es gebe ein eigenes Netz aus Sonderbussen und Zügen. Für die Bewirtung der Menschen würden Vereine und Gastronomen mit Zelten und Ständen sorgen.

Ausrichter des Narrentreffens ist die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten. Man sei gut vorbereitet und habe viel Unterstützung von der Stadt bekommen, so Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser.

Wir sind gut vorbereitet und haben mit der Stadt Weingarten einen starken Partner an der Seite.

Zum bunten Rahmenprogramm in Weingarten gehört auch eine Ausstellung, die sich mit historischen Fastnachtsplakaten beschäftigt. Sie ist eine Kooperation der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten und der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten. Die Ausstellung "Närrische Plakatkunst im Spiegel ihrer Zeit" in der ehemaligen Benediktinerabtei Weingarten kann man noch bis 24. März besuchen.

Stadtmuseum blickt auf 100 Jahre VSAN

Eine weitere närrische Ausstellung wurde am Donnerstag im Weingartener Stadtmuseum Schlössle eröffnet. "Narrenzeit - Kulturerbe Fastnacht im Wandel" blickt auf 100 Jahre VSAN zurück. Sie stellt die Geschichte des Verbandes und seiner Zünfte dar. Bilder, Filme und Ausstellungsstücke reichen zurück bis in die Anfangsjahre der VSAN. Zu sehen sein wird unter anderem ein Fastnachtskleid aus Inflationsgeld in den 1920er-Jahren. Die Ausstellung wird anschließend in den Städten Singen, Rottenburg und Offenburg gezeigt.

Über das Narrentreffen in Weingarten wird der SWR in Hörfunk, Online und TV ausführlich berichten. Unter anderem wird der Große Narrensprung am Sonntagnachmittag ab 13 Uhr (21. Januar) live im SWR übertragen.