100 Jahre Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte: Dieses Jubiläum wurde am Samstagabend in Bad Saulgau begangen. Festredner war Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, kurz VSAN, hat am Samstagabend in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) im Rahmen eines Festaktes ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Gäste waren unter anderem Abordnungen der insgesamt 68 Mitgliedszünfte und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Roland Wehrle, Präsident der VSAN, bezeichnete beim Festakt die Gründung des Verbandes im Jahr 1924 als kulturhistorische Leistung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würdigte in seiner Festrede die Arbeit der ältesten Narrenvereinigung im Land. Sie wache über das Fastnachtsbrauchtum. Er meinte, es gebe kein gutes Leben ohne die Fastnacht.

Wer die Fasnet nicht mitmacht, ist ein Narr.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Christine Flock, Vizepräsidentin im Festkomitee des Kölner Karnevals und Roland Wehrle, Präsident der VSAN, beim Festakt in Bad Saulgau. SWR Wolfgang Wanner

Hunderte Hästräger und Ehrengäste beim Festakt

Zum Festakt der VSAN waren mehrere hundert Hästrägerinnen und Hästräger der Mitgliedszünfte nach Bad Saulgau gekommen. Aber auch die historische Narrenzunft Villingen war mit Hästrägern sowie der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen in drei Bussen angereist. Die Narrenzunft gehörte zu den Gründungsmitgliedern der VSAN, trat 1955 aus und zeigt sich seitdem nur zu ganz besonderen Anlässen außerhalb ihrer Stadtgrenzen.

Unter den Gästen war auch Christine Flock, Vizepräsidentin im Festkomitee des Kölner Karnevals. Sie erlebte zum ersten Mal die schwäbisch-alemannische Fastnacht und meinte: "Das ist sehr beeindruckend." Sie sei gerne nach Bad Saulgau gekommen, um der VSAN die Ehre zu erweisen. Köln mitten in der Karnevalszeit zu verlassen, sei ihr nicht schwer gefallen. Sie kenne den Karneval in Köln und entdecke gerne den "Karneval" in anderen Städten.

Kommendes Wochenende finden die Jubiläumsfeierlichkeiten der VSAN ihren Höhepunkt beim großen Narrentreffen im oberschwäbischen Weingarten.

So wurde den ganzen Samstag in Bad Saulgau gefeiert

Schon am Vormittag vor dem Festakt wurde in Bad Saulgau das 100-jährige Jubiläum in der Stadt gefeiert. Die Plätzlerzunft aus Weingarten zum Beispiel sorgte auf dem Marktplatz für die richtige Stimmung. Die Egghexen aus Aulendorf zeigten Akrobatik, Sprünge und Flickflacks. Darauf folgte der Umzug der Zunftmeister.

SWR-Reporter Bernhard Hentschel war beim närrischen Treiben in Bad Saulgau mittendrin:

Vereinigung rettet die "Fasnet" vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren schlossen sich zahlreiche Zünfte zusammen. Denn in der schweren Nachkriegszeit fiel die Fastnacht vor 100 Jahren vielerorts aus und wurde zudem von der Obrigkeit kritisch gesehen. Um ihre "Fasnet" zu retten, gründeten die Narren deshalb 1924 die Vereinigung.