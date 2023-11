per Mail teilen

Ein Narrentreffen der Superlative steht Weingarten ins Haus. Denn die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, kurz VSAN, feiert im Januar in der Stadt ihr 100-jähriges Bestehen.

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte feiert ihr 100-jähriges Bestehen vom 19. bis 21. Januar 2024 in Weingarten (Kreis Ravensburg). Organisieren wird das große Narrenfest die Plätzlerzunft Weingarten. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden jeden Tag erwartet.

Narrenfest der Superlative

Ein ganzes Wochenende feiern die VSAN und ihre Mitgliedszünfte das Jubiläum mit einem "rund um die Uhr-Programm“. Höhepunkte sind zwei große Narrensprünge. Am Samstag (20. Januar) ziehen die Mitgliedszünfte der Landschaft "Oberschwaben-Allgäu" durch die Stadt. Am Tag darauf sind es alle 68 Zünfte der VSAN, die zum Narrensprung nach Weingarten kommen. Dazu werden mehr als 10.000 Narren sowie Fanfarenzüge und Musikkapelle erwartet.

Weingarten wird von den Narren regelrecht "besetzt“. Auf den Straßen und Plätzen führen die Zünfte Brauchtum vor. Am Samstag kommen zwischen 200 und 300 "Schneller" aus ganz Europa nach Oberschwaben. Mit ihren Peitschen knallen sie dann um den Weltmeistertitel.

Die Mitglieder der VSAN und der Plätzlerzunft sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Weingarten freuen sich auf das große Narrentreffen. SWR

Vorbereitungen laufen gut

Die Weingartener Plätzlerzunft ist seit zwei Jahren mit Organisation und Planung beschäftigt, sieht sich aber voll im Plan. "Wir sind wirklich gut vorbereitet", sagt Bettina Niederer, die Pressesprecherin der Zunft. Sie verspricht ein "einmaliges und unfassbar tolles Erlebnis für alle Besucher".

Es wird ein einmaliges und unfassbar tolles Erlebnis für alle Besucher.

Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser spricht von einer riesigen Vorfreude. Das Narrentreffen zu organisieren und Gastgeber zu sein, sei "eine große Aufgabe, aber auch eine sehr große Ehre", meint sie. Das Budget für das dreitägige Narrentreffen belaufe sich auf eine Summe zwischen auf 350.000 Euro bis 400.000 Euro. Sie betont, dass in der Zunft ein starkes Organisationsteam das Narrentreffen plane. Und sie verweist auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt.

Ohne Rückhalt der Stadt geht so was nicht.

Stadt unterstützt die Plätzlerzunft

Oberbürgermeister Clemens Moll (CDU) ist sich sicher, dass Plätzlerzunft und Stadt gute Gastgeber sein werden. Für die Stadt sei das auch ein Imagegewinn. "Wir sind an diesem Wochenende der fastnächtliche Mittelpunkt Süddeutschlands", sagt er. Als einer, der schon seit seiner Jugend Mitglieder der Bad Saulgauer Narrenzunft ist, wisse er, was hinter der Organisation stecke. Er sei begeistert, dass so etwas in der Stadt stattfinden könne.

Der Plätzlerbrunnen vor dem Amtshaus in Weingarten symbolisiert auch die gute Zusammenarbeit zwischen Zunft und Stadt. SWR

VSAN ist die Pflege des Fasnachtsbrauchs wichtig

Vorfreude ist auch bei Roland Wehrle, dem Präsidenten der VSAN, zu spüren, wenn er über das bevorstehende Narrentreffen zum 100-jährigen Jubiläum spricht. Er erhofft sich von dem Fest, dass die alten kulturellen Fastnachtsbräuche weiter gepflegt werden. "Es wird unsere Aufgabe sein, dies an die junge Generation zu übertragen und mitzuhelfen, dass sie mit großer Freude und mit viel Liebe diese Fastnacht auch in 100 Jahren noch gestalten."

Fastnacht soll Weltkulturerbe werden

Wehrle erklärte in Weingarten, dass Fastnacht nicht nur Unterhaltung und Spaß bedeute, sondern auch Kultur sei. Deswegen wollen die schwäbisch-alemannische Fastnacht und der rheinische Karneval Weltkulturerbe werden. Die gemeinsame Interessensbekundung sei formuliert. Der Antrag liege jetzt bei der deutschen UNESCO-Kommission, danach gehe er an den Kulturrat. Dann müssten die 16 Kultusminister der Bundesländer darüber entscheiden, ob Fastnacht und Karneval international anerkannt werden sollen.

Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum

Den kulturellen Stellenwert der Fastnacht soll auch eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der VSAN unterstreichen. Sie will die Geschichte des Verbandes und seiner Zünfte darstellen. Bilder, Filme und Ausstellungsstücke reichen zurück bis in die Anfangsjahre der VSAN. Zu sehen sein wird unter anderem ein Fastnachtskleid aus Inflationsgeld in den 1920er-Jahren.

Offiziell gegründet wurde die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte am 7. November 1924 in Villingen. In der Gründungssatzung stand damals unter anderem: "Der Zweck der Vereinigung ist, dem deutschen Michel das frohe Lachen wieder beizubringen."

Der Zweck der Vereinigung ist, dem deutschen Michel das frohe Lachen wieder beizubringen.

Die Ausstellung der VSAN zum Jubiläum ist ab Anfang Januar drei Monate lang in Weingarten zu sehen. Sie wird danach auch noch in den Städten Singen, Rottenburg und Offenburg zu sehen sein.

Narrensprung live im SWR-TV zu sehen

Über das Narrentreffen in Weingarten wird auch der Südwestrundfunk in Hörfunk, online und TV ausführlich berichten. Unter anderem wird der große Narrensprung am Sonntagnachmittag (21. Januar) live im SWR übertragen.