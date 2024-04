Eine überparteiliche Bewegung hat mit einer Kundgebung am Sonntag in Biberach für eine hohe Beteiligung an der Europawahl am 9. Juni geworben.

"Gemeinsam für Demokratie und ein starkes Europa", das lautete das Motto einer Kundgebung am Sonntagnachmittag in Biberach, an der rund 400 Menschen teilnahmen. Die überparteiliche Bewegung "Pulse of Europe" will mit ihr für eine hohe Beteiligung an der Europawahl am 9. Juni werben.

Es gehe um Demokratie, Freiheit und Frieden in Europa und gegen Populismus und anti-europäische Strömungen, heißt es von den Veranstaltern. Auch Schulen beteiligten sich mit unterschiedlichen Beiträgen. Drei Schüler-Gruppen liefen bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Kundgebung in einem Sternmarsch zum Veranstaltungsort - und zwar über diejenigen Straßen, die die Namen der Biberacher Partnerstädte tragen.

In diesem Jahr schon mehrere Aktionen für Demokratie in Biberach

Nach einer Friedensdemo Ende Januar, einer Gedenkstunde nach den Ausschreitungen am Politischen Aschermittwoch und einer Mahnwache zu Ostern ist die Kundgebung die vierte gegen Extremismus und für mehr Demokratie in Biberach in diesem Jahr.