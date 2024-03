Ravensburg erwartet am Donnerstagabend rund 10.000 Teilnehmende zu einer Großdemonstration am Internationalen Tag gegen Rassismus. Mit dabei sind auch Vertreter der umliegenden Kommunen.

Zum Internationalen Tag gegen Rassismus hat der Verein Tavir gemeinsam mit den Städten Weingarten und Ravensburg zur Großdemonstration eingeladen. Es soll ein Zeichen für Demokratie gesetzt werden. Die Kundgebung wird zudem von Vertretern umliegender Kommunen, einem Bündnis von Organisationen und von Unternehmen unterstützt. Bis zu 10.000 Teilnehmende werden erwartet.

Städte wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen

Zum Auftakt findet am Nachmittag bereits eine Kundgebung in Weingarten statt. Gemeinsam wollen die Teilnehmer anschließend zur großen Kundgebung auf den Ravensburger Marienplatz ziehen. Mit der Demonstration soll einerseits ein Zeichen für Demokratie und Toleranz sowie andererseits gegen Rassismus und Rechtsextremismus gesetzt werden, so die Städte in ihren Mitteilungen.

Mehrere Redner auf dem Marienplatz erwartet

Die Stadt Ravensburg veranstaltet die Demonstration zum Internationalen Tag gegen Rassismus am Donnerstag zusammen mit dem türkischen Verein Tavir. Unterstützt wird die Veranstaltung von mehr als 50 Partnern, darunter auch Firmen wie Vetter Pharma und Ravensburger. Als Redner auf der Bühne auf dem Marienplatz werden unter anderem der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp, Dekan Martin Hauff und der in Ravensburg lebende Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) erwartet.