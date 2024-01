In Konstanz, Singen, Biberach, Ravensburg und Bad Waldsee sind in dieser Woche Demos gegen rechts geplant. Tausende Menschen wollen ein Zeichen für Demokratie setzen.

Am Mittwochabend ab 18 Uhr findet in Konstanz eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus statt. Dazu lädt ein überparteiliches Konstanzer Bündnis gemeinsam mit Gruppen, Vereinen, Religionsgemeinschaften und Organisationen ein. Das Motto lautet "Konstanz gegen Rechtsextremismus. Für Zusammenhalt und Demokratie!". Anlass für die Demo sind die Recherchen rund um ein Geheimtreffen von Rechtsextremen mit Vertretern der AfD, bei dem es um millionenfache Abschiebungen von Menschen ging. In ganz Baden-Württemberg fanden bereits am vergangenen Wochenende Demos gegen rechts statt. Es sind weitere angekündigt.

In Konstanz ist die Demonstration vom Herosé-Park zum Münsterplatz geplant. Dort soll es mehrere Reden geben. So hat sich etwa die Intendantin des Theaters Konstanz, Karin Becker, angekündigt. Mehr als 40 Parteien und Gruppierungen unterstützen die Konstanzer Protestveranstaltung. Die Veranstalter rechnen mit 500 bis 4.000 Teilnehmern. "Wir wollen zeigen, dass in unserer Stadt kein Platz ist für Hass, Hetze und rechtsextreme Ideologien", heißt es in der Ankündigung.

Weitere Demons gegen rechts in der Region Bodensee-Oberschwaben

Für die Region Bodensee-Oberschwaben sind in dieser Woche weitere Demonstrationen gegen rechts angekündigt: Zum Beispiel am Freitag in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) ab 19 Uhr auf der Hochstatt. Am Samstag findet eine Demonstration in Singen (Kreis Konstanz) statt, sie beginnt um 10 Uhr vor der Lutherkirche. In Ravensburg startet die Demonstration "Laut gegen Rechts!" um 15 Uhr am Bahnhof, Kundgebungen sind anschließend am Marienplatz geplant.

Auch in Biberach ist für Samstag eine Demonstration angekündigt, organisiert unter anderem vom Stadtjugendring Biberach, mehreren Vereinen und dem SPD-Kreisverband Biberach. Als Redner haben die Initiatoren Landrat Mario Glaser eingeladen. Die Veranstaltung beginnt laut Ankündigung um 15 Uhr auf dem Biberacher Marktplatz. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Biberach steht zusammen - Nie wieder ist jetzt!".