Am Wochenende sind in der Region Bodensee-Oberschwaben erneut Kundgebungen und Demonstrationszüge gegen Rechtsextremismus geplant. Mehrere tausend Menschen werden erwartet.

Wer ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen will, kann am Freitag und Samstag zu mehreren Demonstrationen am Bodensee und in Oberschwaben gehen. Am Freitagabend findet beispielsweise in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) eine Kundgebung statt.

"Bad Waldsee für Demokratie gegen Rechtsradikalismus. Sei dabei!" Dieser Aufruf ist auf der Titelseite des Bad Waldseer Amtsblatts zu lesen. Um 19 Uhr sollen sich Bürgerinnen und Bürger auf der Hochstatt mitten in der Altstadt zusammenfinden. Es werde keinen Demonstrationszug geben, so die Veranstalter, aber Redebeiträge. Unter anderem spricht Bad Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne (CDU).

Weitere Demos gegen rechts in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Samstag findet eine Demonstration in Singen (Kreis Konstanz) statt, sie beginnt um 10 Uhr vor der Lutherkirche. In Sigmaringen findet am Samstag ebenfalls ab 10 Uhr eine Demo gegen Rechtsextremismus statt. Der Demonstrationszug soll laut Stadt vom Festplatz bis zum Karlsplatz laufen, dort sind Kundgebungen geplant. Angemeldet seien 500 Menschen.

Um 10 Uhr startet auch eine Kundgebung am Gänsbühl in Leutkirch im Allgäu. Die Demonstration werde von allen Gemeinderatsfraktionen unterstützt, heißt es von der Stadt. Ab 10:45 Uhr findet eine Kundgebung in Lindau statt. In Ravensburg startet die Demonstration "Laut gegen Rechts!" am Samstagnachmittag um 15 Uhr am Bahnhof, Kundgebungen sind anschließend am Marienplatz geplant.

Auch in Biberach ist für Samstag eine Demonstration angekündigt, organisiert unter anderem vom Stadtjugendring Biberach, mehreren Vereinen und dem SPD-Kreisverband Biberach. Als Redner haben die Initiatoren Landrat Mario Glaser eingeladen. Die Veranstaltung beginnt laut Ankündigung um 15 Uhr auf dem Biberacher Marktplatz. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Biberach steht zusammen - Nie wieder ist jetzt!". Angemeldet sind 600 Teilnehmende, die Stadt rechnet aber mit deutlich mehr. Platz sei für bis zu 6.000 Menschen, sagte eine Sprecherin auf SWR-Anfrage. "Wir haben Szenarien aufgestellt, wo wir die Teilnehmenden unterbringen und ab wann wir den Zugang zum Marktplatz einschränken."

In Konstanz hatten am Mittwochabend rund 14.000 Menschen friedlich demonstriert. Auch in Überlingen gingen bereits 1.500 Menschen unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" auf die Straße.