Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt. Vereint für unsere Demokratie" wollen am Samstag Bürgerinnen und Bürger in Überlingen auf die Straße gehen. Aufgerufen hat ein breites Bündnis gegen rechts.

Parteien, Umweltverbände und Landwirtschaftsvertreter aus der Region Bodensee-Oberschwaben haben für Samstag in Überlingen (Bodenseekreis) eine Demonstration gegen Rechtsextremismus angekündigt. Angemeldet sind 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anlass für die Demo sind die Recherchen rund um ein Geheimtreffen von Rechtsextremen mit Vertretern der AfD, bei dem es um millionenfache Abschiebungen von Menschen ging. In ganz Baden-Württemberg sind an diesem Wochenende Demos gegen rechts geplant.

"Nie wieder ist jetzt. Vereint für die Demokratie" – unter diesem Motto treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag ab 11 Uhr zu einer Kundgebung am Landungsplatz in Überlingen. Dazu aufgerufen haben SPD, CDU, FDP, Grüne und Linke im Bodenseekreis, aber auch Organisationen wie die "Omas gegen Rechts", Umweltinitiativen und Gewerkschaften. Redner sind laut einer gemeinsamen Mitteilung unter anderem Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD) sowie der Landtagsabgeordnete Martin Hahn von den Grünen.

Vertreter der Landwirtschaft demonstrieren mit

Auch Landwirte beteiligen sich an dem Protest in Überlingen. Sie wollen zeigen, dass sie sich nicht von Rechtspopulisten vereinnahmen lassen. So wie es die AfD bei den Bauernprotesten in den vergangenen Wochen versucht habe, heißt es in der Mitteilung. Bei der Kundgebung reden will deshalb auch der Vize-Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes, Karl-Heinz Mayer. Man wolle zeigen, dass man in einer Demokratie auch anderer Meinung als die Regierung sein könne, ohne - wie die AfD - den Boden des Grundgesetzes zu verlassen.