Tausende Menschen werden am Wochenende in BW bei Demos gegen rechts erwartet - bundesweit Zehntausende. Auch viele Prominente haben Stellung bezogen. Wird 2024 zum Protestjahr?

Das Geheimtreffen von Rechtsextremen und AfD-Politikerinnen und -Politikern, bei dem unter anderem auch über die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland gesprochen worden sein soll, hat für Empörung gesorgt. Auch in Baden-Württemberg sind an diesem Wochenende in vielen Städten Demos gegen rechts geplant - mit prominenten Unterstützern.

In Stuttgart wird es am Samstag und am Sonntag Demonstrationen geben. In Heidelberg wird die landesweit größte Demo erwartet - hier sollen rund 3.000 Menschen teilnehmen. Weitere Veranstaltungen sind beispielsweise in Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim, Herrenberg, Offenburg, Überlingen und Ulm geplant.

Größte Demo am Wochenende in Heidelberg erwartet

In Heidelberg haben sich dem Protest laut einem Stadtsprecher viele Gruppen und Initiativen angeschlossen. Nach Angaben der Stadt von Freitag wird mit 3.000 Teilnehmern gerechnet. Unterstützt wird der Aufruf unter anderem vom Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen und vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Dieser unterstützt auch das Bündnis gegen rechts der SPD.

Kai Burmeister, der DGB-Vorsitzende in Baden-Württemberg, betont: "Jetzt ist es Zeit, Gesicht zu zeigen: auf der Straße, bei Kundgebungen und im Betrieb. Klar ist auch: Beim Kampf gegen die rechten Umtriebe braucht es einen langen Atem."

Demos in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden geplant

In Karlsruhe planen die Organisatorinnen und Organisatoren, dass der Demonstrationszug am Samstag an symbolträchtigen Orten vorbeizieht. Dazu zählen beispielsweise der Platz der Grundrechte und das Bundesverfassungsgericht. Rund 1.000 Teilenehmer sind angemeldet. Ähnlich viele Menschen werden in Ulm und auch in Pforzheim erwartet. Dort soll die Kundgebung am Nachmittag auf dem Leopoldplatz starten, für Baden-Baden haben sich die Veranstalter die Fieser-Brücke als Ort für die Kundgebung ausgesucht.

Junge BW-Stadtoberhäupter warnen vor "rechten Deportationsfantasien"

Aus Baden-Württemberg haben bislang 21 junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit verschiedener Parteizugehörigkeit einen Aufruf unterzeichnet. Zusammen mit rund 80 weiteren Stadtoberhäuptern aus allen Flächen-Bundesländern verurteilen sie "rechte Deportationsfantasien". Sie fordern die Menschen dazu auf, "für eine offene, inklusive und gerechte Gesellschaft einzustehen".

Den offenen Brief des "Netzwerks Junge Bürgermeister der Bundesrepublik Deutschland" haben beispielsweise die Stadtoberhäupter von Empfingen (Kreis Freundenstadt), St. Blasien (Kreis Waldshut) und Biederbach (Kreis Emmendingen) unterzeichnet.

30 BW-Oberbürgermeisterinnen und -meister wollen Position beziehen

In einem weiteren Aufruf verurteilen 30 Oberbürgermeisterinnen und -meister ebenfalls rechtsextremistische Strömungen. Es werde versucht, die demokratische Grundordnung in Deutschland zu untergraben, heißt es beispielsweise aus den Rathäusern von Esslingen, Tübingen und Stuttgart.

Als Stadtoberhäupter unterlägen sie zwar dem Neutralitätsgebot, doch es sei für sie unerlässlich, sich für die Demokratie einzusetzen und eindeutig Position gegen extremistische Äußerungen zu beziehen. Rechtsextremistische Bestrebungen bedrohten auch das friedliche und tolerante Zusammenleben in den Städten, heißt es in dem Aufruf der 30 Oberbürgermeisterinnen und -meister.

Landesbischof Gohl warnt vor "Ungeist"

Auch die evangelische Kirche hat sich nach dem Geheimtreffen positioniert. Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl schreibt in einem Artikel in einem Kirchenmagazin, wer die Menschenwürde derart mit den Füßen trete, wie es die AfD tue, sei für Christinnen und Christen nicht wählbar.

Er rief alle Christinnen und Christen angesichts der Berichte über das Treffen auf, sich "dem Ungeist mutig entgegenzustellen" und sich "nicht durch die üblichen Beschwichtigungsformeln den Blick vernebeln (zu) lassen". Kritik äußerten auch SC Freiburg-Trainer Christian Streich und der Mössinger Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan. Streich war bereits am Mittwoch in Freiburg mit tausenden Menschen bei einer Demo auf die Straße gegangen.

Diskussion um AfD-Verbot

Thema bei den Demonstrationen am Wochenende könnte auch ein mögliches AfD-Verbot sein, das bereits auf politischer Ebene diskutiert wird. Die baden-württembergische CDU-Generalsekretärin Nina Warken hat sich im SWR gegen ein AfD-Verbot ausgesprochen. Ihr Parteikollege, Innenminister Thomas Strobl, sagte dem SWR, ein AfD-Verbot sei nicht mehr auszuschließen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen hält ein AfD-Verbot für schwierig.

Welche Hürden für ein Parteiverbot gelten, erfahren Sie in unserem Instagram-Video: